固樁！韓國瑜14日台中狂掃21間宮廟　顏清標現身助攻

▲高雄市長韓國瑜、鎮瀾宮董事長顏清標 。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜先前規劃赴台中，卻連續兩次因天候影響被迫取消。韓國瑜競選辦公室表示，已經敲定14日到台中，從早到晚共有21間宮廟的行程，鎮瀾宮董事長顏清標也將出席力挺。這也是顏清標在8月30日發表「希望王院長、郭董事長大局為重，暫忍委屈，以偉大的團結精神，幫助國民黨」的聲明後，首次和韓國瑜合體。

韓國瑜中秋三天連假第二天，將以國民黨總統參選人身分，到台中進行廟宇參拜之旅。韓國瑜競辦12日晚間正式發出「韓國瑜台中行程」，從行程中可窺見，有多達21個拜廟地點，最早行程為上午8時30分的南屯萬和宮，最晚至晚間7時59分到大甲鎮瀾宮，顏清標也將出席力挺。

針對郭台銘退黨，會不會擔心黨內分裂？顏清標13日到大甲鎮瀾宮參加契子女中秋節大團員祈福典禮時表示，到現在這樣，大家就要打拚，「我們尊重他（郭台銘）的選擇，我也不好意思講什麼，在廟裡我從來不講政治。」

顏清標說，韓國瑜之前兩次來台中，都因豪雨、颱風改期，這次終於敲定後，大家都很熱絡、歡迎，不管是拜媽祖或王爺公，虔誠最重要。大甲鎮瀾宮是最後一站，屆時也會準備炒米粉等小吃，讓韓粉、信徒享用。

韓團隊台中行參拜宮廟行程以南屯萬和宮為出發點，依序為南屯文昌宮廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮、太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，以大甲鎮瀾宮做為終點。