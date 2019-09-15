影／鎮瀾宮合體顏清標！韓國瑜笑「我臉皮薄，總統選誰？」　韓粉嘶吼

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日走訪台中21座宮廟，大甲鎮瀾宮董事長顏清標從上午第一站南屯萬和宮就開始整路陪同，台中市長盧秀燕也在他參拜北屯紫微宮時出席同框，力拚台中市基層選情。韓國瑜也於晚間9時許抵達顏清標主場鎮瀾宮，現場守候多時的韓粉簇擁而上，高喊「韓國瑜凍蒜」聲音不絕於耳。

韓國瑜14日晚間9時許抵達大甲鎮瀾宮，在現場粉絲揮舞國旗海、吶喊「總統好」的聲音中進場。他上台致詞說，台灣老百姓3年來過得太辛苦，因為沒有一個好的領導者，拜託各位鄉親用選票2020年下架民進黨，還說「我臉皮比較薄一點、請問總統要投誰啊」，粉絲立刻嘶吼「韓國瑜」、「韓國瑜凍蒜啦。」

活動結束後，韓國瑜接受媒體聯訪時，有媒體針對前新北市長朱立倫辦公室透露的，「朱、韓2人溝通順暢，但現階段韓朱配不存在」一事提問。韓國瑜回答，他與朱立倫溝通管道非常順暢，「我們有共同的理想，我們有共同的擔憂，希望國家會越來越好」，但對於「韓朱配是否有可能」沒有正面回答。

▲韓國瑜說，「台灣老百姓3年來過得太辛苦，因為沒有一個好的領導者，拜託各位鄉親用選票2020年下架民進黨」。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲顏清標希望粉絲團結，全力支持韓國瑜。（圖／ETtoday新聞雲直播）

韓國瑜上午10時許在紫微宮參拜時，台中市長盧秀燕現身站台、表態力挺，他除了高興「禿子跟燕子，今天終於合體」之外，也替盧秀燕抱屈，指雜誌公布各縣市首長滿意度調查不公，盧秀燕明明政績顯著卻遭對手抹黑，「各位鄉親，你們要相信自己選了一個好市長，選了認真努力、有執行力、貫徹力的盧秀燕。」

顏清標8月首度在公開場合表態力挺韓國瑜後，其子立委顏寬恒也接任韓國瑜中部競選辦公室副執行長，顏家總動員全力挺韓。針對鴻海創辦人郭台銘退出國民黨一事，顏清標一改之前的強硬，只說會尊重郭的選擇，不好意思再多說什麼，事情到了現在這樣，大家就各自打拚吧。

▲韓國瑜抵達後在粉絲揮舞國旗海、吶喊「總統好」的聲音中進場。（圖／ETtoday新聞雲直播）

韓國瑜21日走訪台中，原預定參拜9座宮廟，後續則暴增至21個，包含萬和宮、文昌宮廟、福壽宮、紫微宮、明德宮天聖堂、順天宮撫順將軍廟、醒修宮、福興宮、聖和宮、潭水亭觀音廟、萬興宮、慈濟宮、東聖宮、瑞安宮、永順宮、玉泉殿、保安宮、朝興宮、浩天宮、紫雲巖、最後再以大甲鎮瀾宮壓軸。

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