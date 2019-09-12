影／「不能偷看LINE了」她眼尖曝iPhone 11巨雷規格　果粉拒買：還我裝忙功能

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「不能偷看LINE了」她眼尖曝iPhone 11巨雷規格　果粉拒買：還我裝忙功能

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網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 11旗艦系列轟動問世，除價格香甜、相機升級有感，獲得不少果粉好評！不過一名女網友哀號，新機沒有3D Touch觸控感壓功能，擔憂「以後的iPhone不能偷看line了！」

▲▼iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone 11全面移除3D Touch神功能！（示意圖／記者邱倢芯攝）

事實上，去年iPhone XR機款早已取消3D Touch，取而代之的是「Haptic Touch」（台灣稱為觸覺回饋觸控），當時掀起一波果粉崩潰，有人直言，「少了3D touch讓我耿耿於懷，這是我很常用的好用功能，LINE可以已讀未回，瀏覽網頁還可以長按照片開圖，輸入文字的時候還能當游標，沒3D Touch，我大概就宣告直接不考慮這台！」

而今年的蘋果發表會上，雖然未提及拔掉3D Touch一事，但實際一看規格，再次讓網友臉綠，iPhone 11、iPhone 11 Pro系列正式將3D Touch除役，這個起於iPhone6s的大變革，短短維繫4代機種就宣告終結。據悉「Haptic Touch」操作上，比較類似安卓系統，以長按方式，而非「用力壓」的方式來開啟功能。

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▲▼不能偷看LINE了！iPhone XR砍掉「裝忙神招」　果粉崩潰棄買：比瀏海糟。（圖／記者丁維瑀攝）

▲若不想已讀，輕壓3D Touch，就可跳出訊息視窗！（示意圖／記者丁維瑀攝）

震撼消息一出，一名女網友在PTT崩潰表示，「聽說蘋果因為要省成本，把3D Touch拔掉惹，這樣是不是就不能不已讀偷看LINE訊息了？」掀起一大票果粉回應，寧願堅守舊機，「3D Touch拿來螢幕截圖超好用，為了這個不換機了XD」、「3D Touch用來不讀不回客戶很方便」、「超好用，不用已讀可以截圖訊息，打字換行插入都好用」、「打字、偷看訊息、切換app都好用」、「都用3D Touch關螢幕」、「世界好用的功能」、「索性不換XD」。

▲「不能偷看LINE了」她眼尖曝iPhone 11巨雷規格　果粉拒買：還我裝忙功能（圖／翻攝PTT）

▲果粉哀號，還我3D Touch！（圖／翻攝PTT）

有趣的是，不少6S以上的用戶，至今沒使用過3D Touch的便利功能，「我從iPhone 5換iPhone X 所以這功能對我來說可有可無」、「3D Touch到底怎用」、「用了這麼多年，現在才知道這個功能」、「一堆買蘋果都只會打電話啊，大概只用5%的功能」、「沒人密我，沒這問題」。

懶人教室：簡單開啟3D Touch，如下：

「設定」>「一般」>「輔助使用」>「輔助觸控」，一秒就可打開3D Touch功能！

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