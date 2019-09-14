影／「偏僻的鄉下還有這麼多人」　顏清標挺韓嗆綠營：不然換他們辦看看啊！

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市大肚山上參拜瑞安宮，提前到達的大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，「在這麼偏僻的鄉下還能有這麼多人來」，可見韓國瑜如何受到民眾喜愛；至於有人批評甚至相互比較人潮多寡，他回嗆說，不然叫他們辦看看啊。

▲韓國瑜參拜瑞安宮，受到大批民眾包圍。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏清標說，如果有人質疑韓國瑜拜廟場子人太少，換他們辦看看啊。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜今天在台中市展開鐵人行程的宮廟參拜規劃，12小時內狂掃21間，原訂下午4點53分到達，後來遲至5點40分才到，提早抵達的顏清標表示，韓國瑜最近因為常被抹黑，所以原本穿藍襯衫，如今改穿白衣服，而他一直愛穿白衣服，一次就買10多件。

▲顏清標陪韓國瑜參拜瑞安宮。（圖／記者鄧木卿攝）

顏清標說，韓國瑜主要是很認真，接地氣，所以連這麼偏僻的「鄉下地方」，都這麼受歡迎，「瑞安宮從以前至今都沒看過這麼多人」，他只希望韓當選總統，能夠好好照顧老百姓，至於韓國瑜在多次廟會上都要在場者高喊「顏寬恒生日快樂」，顏笑笑說，根本忙到忘記今天是兒子生日，也不知韓怎麼會知道，這麼細心。

▲韓國瑜希望大家明年支持他和顏寬恒。（圖／記者鄧木卿攝）

針對韓國瑜提及蔡總統拜廟都沒人，引發蔡反擊「韓大概沒有參加過我的拜廟吧」，意外引發雙方對於拜廟人潮多寡的爭論，甚至民進黨立委何志偉在臉書上也揶揄「韓為什麼愛說謊？」顏清標說，每間宮廟反應都很好，不然換他們辦看看，看看有沒有這麼多人。

韓國瑜後來在顏寬恒、前台北縣長周錫瑋等人陪同下抵達，一到廟前廣場，現場馬上響起如雷歡呼聲。

顏清標表示，他和顏寬恒父子們長期受到瑞安宮支持和照顧，每次選舉，瑞安宮票開出來就知道輸贏，因此這次總統和立委選舉，拜託展現瑞井人熱情，支持韓國瑜和顏寬恒，顏寬恒也說，拜託大家支持韓國瑜，讓韓帶領台灣人走向全世界，讓大家過好日子。

韓說，每一間宮廟背後都有令人敬佩的故事，都承載著祖先的回憶，台灣人善良勤勞，求的只是安居樂業，民進黨執政3年多，讓台灣愈來愈危險，人民愈來愈窮，因此他呼籲大家明年一起努力擺脫這種危險。