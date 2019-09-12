　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／「420公里」想念就衝了！屏東妹曬5年「200張↑遠距離足跡」：距離不是問題

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者張嘉晏／採訪報導

不像同居情侶，遠距離戀愛最難受的便是久久才能見一次心心念念的愛人。一名女網友就曬出她和男友5年以來「愛的足跡」，厚厚一疊超過200張的車票也讓網友們看傻表示「好有毅力」、「要幸福一輩子啊」。

▲▼ 遠距離車票 。（圖／原PO授權提供）

▲原PO高鐵票已累積超過200張。（圖／原PO授權提供）

請繼續往下閱讀...

「這是要邁向五年の車票。」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中貼出一疊車票的照片，她表示自己在高一時認識現任男友，同時也是她的初戀，2人至今已經交往了5年然而由於他們是遠距離戀愛，每次見面下來，累積的車票也相當可觀。

▲愛情,煩惱,電話,遠距,手機,通訊,聯繫,遠距離戀愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲「距離」是不少情侶會遇到的考驗。（圖／取自pixabay）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，她在高中時認識了在屏東當兵的男友，愛情就開始長跑到現在，不過她本人住在屏東枋山，男友住在新北三芝，每次都必須搭高鐵才能相見。她指出，照片中雖然已累積了200多張的車票，不過這僅是部分而已，還不包含捷運、轉乘公車的錢，加起來的交通費相當可觀。

原PO也感嘆，其實遠距離戀愛真的很辛苦，不過他們只要想念彼此時，通常就會不顧一切直接出發找對方，「即便一天一夜也好。」她也坦言，2人在當兵的時候曾害怕會不會被兵變，到現在她去上大學，男友也擔心她周圍充滿新鮮的事，會不會沒有定性；不過還好2人經歷了這麼多，感情還是很穩定，是經得起考驗的。

▲▼ 遠距離戀愛車票 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 其他遠距離情侶愛的足跡。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 遠距離戀愛車票 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

面對記者詢問「是否有維繫感情的秘訣」，原PO笑說「好像也沒有耶！」其實只要心中住著另一半，別人怎麼動搖都不會輕言放棄的，她也相信「感情不會因為距離而改變，會改變的都是人心。」會貼出這些車票照，其實也是想鼓勵其他異地戀的情侶要繼續加油。

網友們看完都紛紛讚嘆很有毅力，「宜蘭-台中，各種交通工具都搭過，累的是要轉車」、「辛苦了加油」、「我也應該要留票根的」、「很多人都失敗了，希望你們可以幸福一輩子」。

不過也有網友感慨，有時候還是抵不過現實的阻擋，自己就因為台灣-印尼太遠，自己的經濟能力實在飛不起，交往3年後只能黯然分手，是比較可惜的地方。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►韓國直送！買三盒送三片保濕面膜組，特惠價899元

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女大生約看套房...一進門驚見「6男擠屋內」　回憶道：毛骨悚然

活動快閃「錯開韓國瑜」　5千留言灌爆馬英九臉書：快跟韓總道歉

「牙周病治療＋檢測」收24萬嚇壞全家！她跑大醫院諮詢...真相曝光了

放屁不幸炸出屎漿！「土色泥水」沿小腿流下…他秒鎮定騙過手機行店員

同事吃飯每次都少付10、20！她求救「想討又怕尷尬」　網：零錢看清一個人

送錯奶蓋紅！外送哥門口徘徊：挫屎了　白皙妹「高EQ給教訓」...網彎腰跪謝

黑狗車窗見「遠處微笑柴」氣炸！爸「跳針式安撫」笑爛網友

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

帶視障妻走出低潮！暖男老公赤腳陪她兩度征服超馬

中秋返鄉北車擠爆　台鐵旅客人數破75萬人次…尖峰時間只剩站票

中秋連假首波塞車潮湧現　北部國道南下多路段「紫爆」

「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

應景中秋！臉書推「快嘴吃月餅」濾鏡遊戲　快揪好友挑戰「最強8月圓滿」

直播拍賣搶「山竹財」2檔狂賣600斤　老闆：機場搶貨不夠賣

《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

生活熱門新聞

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

琵琶最快明生成！2地區將變天灌..

機師偷吃空姐　1年後劇情神反轉

花蓮現「文旦海」！農民控收購被..

大叔好市多「水蜜桃摸摸樂」網怒..

國道車禍匝道暫封！汐止要道大塞..

熟女胸痛只抹藥　醫震驚：全乾了

屏東妹曬5年「遠距離足跡」網讚..

琵琶颱風最快今生成　模擬路徑有..

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

女兒嫌薯條軟...他聽爸詭回答..

「我姓江，三點水的江」她怨狂被..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

更多熱門

相關新聞

幫女友繳帳單！他買即期泡麵省錢撞綠光一幕

用錢財來維繫感情實在不是長久之計啊！一名男網友和女友交往以來，時常花錢幫對方買喜歡的奢侈品，無奈就在他省吃儉用、買即期泡麵時，竟撞見綠光罩頂的一幕，他也毅然決定放生成全。

高鐵屏東站運量恐比彰化站還要慘

遭批護航　蔡碧仲回應陳明文案

力推高鐵南移　蘇貞昌：不會債留子孫 而是「建設留子孫」

藍營批高鐵南移政策買票　蘇貞昌反擊：當年國民黨說高鐵是廢鐵

關鍵字：

情侶遠距離戀愛車票高鐵爆廢公社二館

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面