影／「420公里」想念就衝了！屏東妹曬5年「200張↑遠距離足跡」：距離不是問題

記者張嘉晏／採訪報導

不像同居情侶，遠距離戀愛最難受的便是久久才能見一次心心念念的愛人。一名女網友就曬出她和男友5年以來「愛的足跡」，厚厚一疊超過200張的車票也讓網友們看傻表示「好有毅力」、「要幸福一輩子啊」。

▲原PO高鐵票已累積超過200張。（圖／原PO授權提供）

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「這是要邁向五年の車票。」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中貼出一疊車票的照片，她表示自己在高一時認識現任男友，同時也是她的初戀，2人至今已經交往了5年，然而由於他們是遠距離戀愛，每次見面下來，累積的車票也相當可觀。

▲「距離」是不少情侶會遇到的考驗。（圖／取自pixabay）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，她在高中時認識了在屏東當兵的男友，愛情就開始長跑到現在，不過她本人住在屏東枋山，男友住在新北三芝，每次都必須搭高鐵才能相見。她指出，照片中雖然已累積了200多張的車票，不過這僅是部分而已，還不包含捷運、轉乘公車的錢，加起來的交通費相當可觀。

原PO也感嘆，其實遠距離戀愛真的很辛苦，不過他們只要想念彼此時，通常就會不顧一切直接出發找對方，「即便一天一夜也好。」她也坦言，2人在當兵的時候曾害怕會不會被兵變，到現在她去上大學，男友也擔心她周圍充滿新鮮的事，會不會沒有定性；不過還好2人經歷了這麼多，感情還是很穩定，是經得起考驗的。

▲▼ 其他遠距離情侶愛的足跡。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

面對記者詢問「是否有維繫感情的秘訣」，原PO笑說「好像也沒有耶！」其實只要心中住著另一半，別人怎麼動搖都不會輕言放棄的，她也相信「感情不會因為距離而改變，會改變的都是人心。」會貼出這些車票照，其實也是想鼓勵其他異地戀的情侶要繼續加油。

網友們看完都紛紛讚嘆很有毅力，「宜蘭-台中，各種交通工具都搭過，累的是要轉車」、「辛苦了加油」、「我也應該要留票根的」、「很多人都失敗了，希望你們可以幸福一輩子」。

不過也有網友感慨，有時候還是抵不過現實的阻擋，自己就因為台灣-印尼太遠，自己的經濟能力實在飛不起，交往3年後只能黯然分手，是比較可惜的地方。

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