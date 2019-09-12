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蘋果12年首次「新機降價」！iPhone 11太香　XS系列默默下架

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記者王致凱／綜合報導

蘋果11日發表全新iPhone 11系列手機，官網隨即公布多款舊型號機種降價5400元至5600元不等。此次發表會，另一大亮點則是新款iPhone定價不升反降，為12年來蘋果首次調降新機售價；或許是為了帶動新機銷售量，前代iPhoneXS系列手機更是直接「下架退役」。

▼官網上已經無法購買iPhone XS系列機種，但保留了XR。（圖／翻攝蘋果官網）

▲▼蘋果將iPhone XS系列下架。（圖／翻攝蘋果官網）

分析蘋果歷年新品定價可發現，這是12年來首次iPhone「新機降價」，其中親民款的iPhone 11 256 GB台灣售價為30,400元，相比前代iPhone XR 256 GB的32,500元定價，直接砍了2100元。另外，高階款iPhone 11 Pro、Pro Max美元定價雖然與前代持平，但台灣官網定價，最頂規款為新台幣52,400元仍，相比前代減了500元。

蘋果於2007年發表初代iPhone，4 GB、8 GB兩種規格定價分別為499美元（約新台幣15,400元）和599美元（約新台幣18,500元），而2009年iPhone 3GS在台上市時，最大容量的32 GB售價為29,800，一路來到去年最頂規的iPhone XS Max 512 GB，售價高達52,900元，定價攀升多達3萬4000元以上，也讓iPhone XS Max成為目前發售過最昂貴的iPhone手機。

大陸科技媒體分析，蘋果公司之所以讓iPhone XS和iPhone XS Max從市場上「退役」，主要就是因為在價格水準差不多的情況下，根本不會有消費者掏錢購買前代產品，加上去年發表的iPhone XS因為創新不足、售價高昂、消費者換機週期延長等種種因素，使得iPhone銷量大幅下滑，可想而知，蘋果此次不選擇將XS降價，而是直接下架，勢必是想引導消費者購買新型機種，藉此帶動新機銷量。

至於為何要保留iPhone XR，最主要的原因就是「賣得好」。根據市場研究公司IHS Markit數據，價格相對親民的iPhone XR今年上半年出貨量達2,690萬支，成為全球最暢銷的智慧型手機。

值得一提的是，iPhone XR發表時，最入門款起價749美元，而今年定位相當的iPhone 11起價則為699美元，硬是少了50美元；台灣官網上iPhone 11起價為24,900元，相比XR原始售價更少了2000元新台幣，定價相當有吸引力。

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▼iPhone 11 Pro夜暮綠新色。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼iPhone 11。（圖／達志影像／美聯社）

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