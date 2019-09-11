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小7大冰拿「結帳2杯170元」...不是City Cafe！長髮妹踩巨雷：早知喝星巴克

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網搜小組／劉維榛報導

不少上班族早上都要來一杯咖啡醒腦！一名女網友傻眼驚呼，日前去超商買2杯大冰拿，結帳發現要170元，且看杯身並非City Cafe。原來這間是進化版小7「Big7」，強調販售精品咖啡，原PO直言，雖然是自己沒看清楚價目表，但早知道就喝星巴克買一送一了。

▲小7大冰拿「結帳2杯170元」...不是City Cafe！長髮妹踩巨雷：早知喝星巴克（圖／翻攝臉書）

▲大冰拿2杯170元！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

這名飄著亮麗長髮的女網友在臉書《爆怨公社》錯愕表示，日前去小7全新店型「Big7」買2杯咖啡，正因以往City Cafe大杯拿鐵單杯售價55元，她當下沒仔細看價目表，便直接點餐，事後才發現金額怪怪的，一看明細驚呆，「換個牌子兩杯170元！」

照片曝光，杯架上有2杯拿鐵，因為去冰的關係只剩下半杯多一些，原PO強調，「我不是抱怨量」，而是早知價格如此不親民，一杯價格85元，「還不如去星巴克現在買一送一！」

文章一貼出後，不少網友看錯重點，「冰塊下去，剛好一杯沒錯阿」、「常在買的都知道，去冰本來就這樣，以前還沒變透明杯子時就是這樣了」、「你買這啥？我昨天買兩杯大冰拿94元」。對此，原PO再次解釋，「不是抱怨容量，是不知道原來有門市沒有citycafe ，另一個牌子兩杯170元」、「不同牌子，這叫不思議咖啡，而不是城市咖啡，也從原價兩杯110（還可能打折），變成兩杯170元」。

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▲小7大冰拿「結帳2杯170元」...不是City Cafe！長髮妹踩巨雷：早知喝星巴克（圖／翻攝臉書）

▲網友建議，買東西千萬要睜大眼看清楚！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

原PO一時疏忽，只能聳肩當作花錢買個教訓，其他網友紛紛安慰，「所以下次要看到有city cafe再買」、「太貴了吧一杯85，台北人發大財」、「不喝就好了，要喝就任人宰割」、「聽說星巴克跟7-11的咖啡是一樣的」、「趕快去買星巴克～乖」、「真的是不可思議的咖啡」、「真心覺得喝起來，感覺不出來哪裡不一樣」、「居然有沒有citycafe的店，從來沒聽過」。

▲▼ 7-ELEVEN全新未來超商「Big7」亮相 。（圖／業者提供）

▲未來超商「Big7」裝潢更高級 ！（示意圖／業者提供）

值得一提的是，小7全新店型「Big7」，比一般超商再進化，除加入「博客來」選書複合專區外，還首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」、「糖果屋」，以及美妝「K•Seren」和麵包「烘焙概念」等區域，將六大業種整合在單一門市內。其中，咖啡品項數多達22種，分別為義式咖啡、精品手沖、風味飲品、其他飲品等四大結構，價格比起City Cafe確實貴了一些。

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