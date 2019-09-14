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蔡英文、賴惠員連線！　台南溪北再出發

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▲總統蔡英文9月14日南下台南第一選區，出席「蔡英文、賴惠員溪北醫界、台南畜牧後援會授旗典禮」活動，這也是首次與賴惠員同台造勢。（圖／記者林悅翻攝）

▲總統蔡英文9月14日南下台南第一選區，出席「蔡英文、賴惠員溪北醫界、台南畜牧後援會授旗典禮」活動，這也是首次與賴惠員同台造勢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文9月14日南下台南第一選區，出席「蔡英文、賴惠員溪北醫界、台南畜牧後援會授旗典禮」，並前往鹽水護庇宮參拜祈福，這也是首次與台南第一選區立委提名人賴惠員同台造勢。賴惠員表示，對於台南產業發展，除柳營環保科技園區外，希望發展溪北農漁牧物聯網科技園區，地點可以在六甲或後壁附近。

民進黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲一同出席，賴惠員說，目標只有一個：就是「總統勝選，立委過半」，台南市第一選區一定要勝選。 因時值中秋連假，賴惠員感謝蔡英文總統、民進黨卓榮泰主席、台南市長黃偉哲、市議員團隊、各位後援會夥伴及工作人員撥空出席，祝福大家中秋節快樂。

由於賴惠員為醫眷身份，且溪北以農漁業為主，因此率先成立「醫界」及「畜牧界」的後援會，賴惠員說，政治就是「解決痛苦、創造幸福」，執政團隊三年來，解決「經濟依賴中國市場」的痛苦後，又創造了「今年第二季經濟成長率躍登四小龍首位」、「減稅有感」、「租金補貼」等人民的幸福，擴大內需市場，讓台灣經濟重振，這不只是一個「會做事」的政府，還是一個「做對事」的團隊。

賴惠員呼籲選民支持「蔡英文連任總統、賴惠員當選立委」，讓溪北民眾的心聲走進中央，今天小英總統在這裡首航，象徵「讓溪北再出發」。著蔡英文總統偕同賴惠員前往鹽水護庇宮參拜，為大選及台灣的未來祈福。

賴惠員表示，此次小英總統溪北之旅參訪的新營、鹽水都是歷史悠久的地點，不只是人文、自然資產豐富，更象徵「再現溪北風華」的意義。台灣三十大經典小鎮，台南第一選區就有後壁、鹽水入選，護庇宮的歷史更可追溯至300多年前。賴惠員也說，台灣乘船的歷史文化隨著時代變遷被遺忘的速度愈來愈快，尤其是「非物質文化遺產」，期待政府能加緊腳步、重視文化教育。

賴惠員感謝葉宜津委員多年來在這裡的深耕，14日只是第一場後援會的成立，未來還會陸續舉辦多場、廣邀社會各領域的夥伴，一起推動「溪北升級，帶動台灣向前進」的理念，2020大選一定會不負眾望，拿下立委席次，讓小英能安心執政。

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