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不讓敘難民小孩變文盲　慈濟辦校照亮孩童「回家的路」

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▲▼土耳其慈濟志工為了幫助失學的敘利亞孩子，打造「滿納海」學校，學校不僅成為當地教育範本，愛的種子更照耀著這些孩子。2016年台東尼伯特風災後，孩子自動發起募款，原來「愛的力量」已在孩子心裡萌芽。9月7日慈濟土耳其負責人胡光中來到慈濟台東聯絡處，分享一路走來的感動。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

土耳其，收容最多難民的國家，難民孩童淪為街頭乞討、工廠廉價童工，最小的僅6歲。戰火下，稚子何辜？土耳其慈濟志工為了幫助失學的敘利亞孩子、消除他們仇恨的種子，打造「滿納海」學校，學校不僅成為當地教育範本，愛的種子更照耀著這些孩子。2016年台東尼伯特風災後，孩子自動發起募款，原來「愛的力量」已在孩子心裡萌芽。9月7日慈濟土耳其負責人胡光中來到慈濟台東聯絡處，分享一路走來的感動。

▲▼土耳其慈濟志工為了幫助失學的敘利亞孩子，打造「滿納海」學校，學校不僅成為當地教育範本，愛的種子更照耀著這些孩子。2016年台東尼伯特風災後，孩子自動發起募款，原來「愛的力量」已在孩子心裡萌芽。9月7日慈濟土耳其負責人胡光中來到慈濟台東聯絡處，分享一路走來的感動。（圖／慈濟基金會提供）

根據聯合國難民署統計，全球敘利亞難民有670萬人，收容最多難民的國家是土耳其約逾360萬名，以敘利亞難民為多數共超過200萬人。慈濟在當地援助約近5200戶難民家庭生活補助，更在2016年成立義診中心，聘請敘利亞籍醫療人員，由政府提供藥物，平均每個月服務超過9千人次的難民，截至2019年3月累計近28萬人次的難民獲得醫療援助。

請繼續往下閱讀...

2014年土耳其慈濟為敘利亞難民舉辦首場大型發放，有人竟然拿著剛領到的大米、毛毯要跟慈濟志工換錢，志工詫異，卻也心疼。原來難民有多的錢才能讓小孩去讀書，為了生存，敘利亞難民孩童需上街乞討、或淪為廉價童工，每天工作13小時、一天有13分鐘能上廁所，只為了賺取每個月土幣7百里拉，約台幣4千多元的生活費。

▲▼土耳其慈濟志工為了幫助失學的敘利亞孩子，打造「滿納海」學校，學校不僅成為當地教育範本，愛的種子更照耀著這些孩子。2016年台東尼伯特風災後，孩子自動發起募款，原來「愛的力量」已在孩子心裡萌芽。9月7日慈濟土耳其負責人胡光中來到慈濟台東聯絡處，分享一路走來的感動。（圖／慈濟基金會提供）

土耳其慈濟志工萌生「將街上乞討的敘利亞孩子，都變成揹書包上學的孩子」，為孩童打造「滿納海」學校。「滿納海」阿拉伯語意即沙漠中的泉源，慈濟盼為戰火下的孩童帶來希望，2014年12月起，慈濟志工開始在街頭、在暗無天日的地下工廠尋找失學的敘利亞孩子，希望能免除他們將成為文盲的命運，一一說服家長：唯有教育才能讓孩子的未來有希望。
慈濟志工與土耳其政府一起合作，每月幫助約3千位敘利亞失學兒童，土耳其政府也學習「滿納海」學校模式，與聯合國兒童基金會一起合作，在5年內幫助了超過35萬個難民小孩獲得教育。慈濟志工更希望孩童未來回到國家，在「滿納海」學校受到的教育能有認證，四方奔走下，終在2018年8月獲國際認證。

▲▼土耳其慈濟志工為了幫助失學的敘利亞孩子，打造「滿納海」學校，學校不僅成為當地教育範本，愛的種子更照耀著這些孩子。2016年台東尼伯特風災後，孩子自動發起募款，原來「愛的力量」已在孩子心裡萌芽。9月7日慈濟土耳其負責人胡光中來到慈濟台東聯絡處，分享一路走來的感動。（圖／慈濟基金會提供）


「滿納海」學校不僅讓聯合國難民署、土耳其政府等前往觀摩，愛的種子更照耀著這些孩子們，當台灣台南和花蓮發生地震、台東尼伯特風災後，這些孩子竟然自動發起募款，孩子拿著零錢哭著拜託志工幫助受災鄉親，原來愛的力量，已在孩子心裡萌芽。而照亮他們人生的路，主要是3位台灣籍慈濟志工胡光中、周如意、余自成。

▲▼土耳其慈濟志工為了幫助失學的敘利亞孩子，打造「滿納海」學校，學校不僅成為當地教育範本，愛的種子更照耀著這些孩子。2016年台東尼伯特風災後，孩子自動發起募款，原來「愛的力量」已在孩子心裡萌芽。9月7日慈濟土耳其負責人胡光中來到慈濟台東聯絡處，分享一路走來的感動。（圖／慈濟基金會提供）
9月7日慈濟土耳其負責人胡光中在慈濟台東聯絡處分享自己加入慈濟20年的點滴，在921震災將滿20年前，胡光中回想當時正投入土耳其震後援助，聽到台灣受災心中充滿擔憂，但也是在當時看到慈濟在人道援助的「感恩、尊重、愛」，讓身為虔誠穆斯林的他，發現和自己信仰一樣的宗教大愛。
20年前，還未認識慈濟的胡光中投書媒體「救援土耳其，台灣在哪？」20年後，胡光中持續在土耳其「以台灣為名」援助當地苦難人，並陪伴難民走一條「回家的路」。

▲▼土耳其慈濟志工為了幫助失學的敘利亞孩子，打造「滿納海」學校，學校不僅成為當地教育範本，愛的種子更照耀著這些孩子。2016年台東尼伯特風災後，孩子自動發起募款，原來「愛的力量」已在孩子心裡萌芽。9月7日慈濟土耳其負責人胡光中來到慈濟台東聯絡處，分享一路走來的感動。（圖／慈濟基金會提供）

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