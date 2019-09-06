蔡英文告白「我喜歡你」　土耳其網紅害羞回敬：我也…

▲蔡英文與圖佳合作挑戰土耳其咖啡。（圖／翻攝圖佳臉書粉專，下同）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文與土耳其網紅圖佳合作，除了挑戰煮土耳其咖啡，也分享在台灣生活的體驗。有趣的是，圖佳教蔡英文幾句基本的土耳其用語，蔡英文還「意外」告白，讓圖佳超開心。

蔡英文6日在YouTube頻道、臉書粉專等社群平台上傳「小英做什麼」第五集影片。這次蔡英文來到土耳其咖啡屋「登陸土星」（Saturn Landing Turkish Coffee），和超愛台灣的土耳其人圖佳，一起來場文化交流，體驗道地的土耳其咖啡與甜點，也聽聽外國朋友在台灣生活的心得。

圖佳表示，來台灣快七年了，體驗很多台灣的文化，吃了很多美食，也認識很多台灣人，台灣人很友善又很有禮貌，台灣很安全。

圖佳提到，因為自己是穆斯林的關係，需要吃清真認證的東西，剛來台灣的時候，連續三個月都吃速食，後來發現台灣有很多穆斯林的餐廳，現在他每個禮拜三、四次吃牛肉麵，兩次一定吃火鍋。講到這裡，圖佳拍拍自己發福的肚子，大讚台灣的美食真的很好吃。

圖佳解釋，所謂清真認證，「如果一個穆斯林殺牛的話，我們可以吃，佛教人殺牛的話，我們不可以吃，因為我們殺的時候，我們要唸可蘭經禱詞，這樣才算是清真認證的肉」。

蔡英文表示，在台灣能發表任何意見，「批評總統也是可以」，台灣保障言論自由，保障宗教自由，保重各式各樣的自由，是一個非常自由的國家。

圖佳也教蔡英文幾句土耳其的句子，像是「謝謝」、「再見」。有趣的是，圖佳故意教蔡英文「我喜歡你」的土耳其語，等蔡英文說出口，圖佳當下聽了超開心，並害羞地告訴蔡英文其意思，還回敬「我也喜歡總統」。

影片釋出後，圖佳6日也在個人臉書粉專表示，第一次見到台灣總統，一起喝土耳其咖啡聊天，吃了很甜的土耳其甜點，「本來我很緊張，可是蔡總統非常親切，我們好像朋友一樣聊天，非常開心能夠跟台灣總統介紹土耳其文化，希望更多人看見台灣！我覺得台灣是最棒最友善的國家！」