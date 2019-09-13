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吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

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▲▼5歲童狂手抖…醫愣了：腦內長出頭髮+牙齒。（圖／翻攝自看看新聞）

▲5歲男童腦袋裡面竟然長出頭髮和牙齒。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

家住廣東省惠州市的男童昊昊（化名）今年5歲了，不過在大約半年前，他突然出現異常手抖的情況，甚至連吃飯時都拿不穩湯匙，總是把飯撒得到處都是，媽媽只好趕緊帶他到醫院診治。經過醫生手術後，大家都嚇了一跳，因為昊昊腦袋裡面竟然長了「一團頭髮和牙齒」。

據《看看新聞》報導，昊昊的媽媽表示，兒子在和朋友玩水槍時，是沒辦法靠自己裝水的，因為他的手抖得非常厲害，但是當時自己和其他家人也沒有太在意，想說這個症狀會好起來，不料近2、3個月以來，昊昊手抖得更加嚴重了，甚至連吃飯時拿不好湯匙，經常把食物撒滿一地。

▼昊昊手抖症狀加劇，媽媽才趕緊帶他到醫院就診。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼5歲童狂手抖…醫愣了：腦內長出頭髮+牙齒。（圖／翻攝自看看新聞）

昊昊的媽媽再指，兒子有時候吃得太飽也會吐出來，手抖則是經常性的，連平時玩的玩具也是拿不穩，她擔心孩子會越來越不舒服，只好立刻帶心肝寶貝去醫院檢查。在醫生的檢查之後，他們發現在男童的大腦裡有一個奇怪的現象，那就是孩子的松果體區有高密度的陰影，並且有明顯的梗阻性腦積水。

▼醫師最後從男童腦袋取出異物。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼5歲童狂手抖…醫愣了：腦內長出頭髮+牙齒。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生只好透過手術一探究竟，結果最後居然在昊昊的腦內取出了「一團頭髮和牙齒」。報導指出，其實這些並不是真正意義上的頭髮和牙齒，而是原本應該分化成頭髮及牙齒的細胞，在發育過程中產生了細胞的異位，才會跑進昊昊腦子裡生根發芽。醫生也表示，這種成熟型畸胎瘤（mature teratoma）在小孩中比較常見，發病率大約是千分之一到千分之三左右。目前，孩子的恢復情況良好，不久後就能與正常孩子一樣順利生活了。

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