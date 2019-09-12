苗栗女醫生開錯刀「右手變左手」　3歲男童白痛了...多破一個洞

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗一對黃姓夫妻出面控訴，3歲兒子右手受傷，要開刀取出異物，不料7月到大千醫院開刀動手術，竟開錯成左手。當時媽媽發現後，馬上打電話質問醫生，沒想到醫生只是要求他們立刻回醫院再開一次刀，至今仍未正式道歉，讓家屬不禁質疑院方態度消極，求償138萬元。

男童母親表示，兒子跌倒導致右手受傷，小拇指紅腫凸出，後來因為彎曲會痛，疑似有異物，所以到苗栗大千醫院看診2次，在7月24日全身麻醉動手術，沒想到「右手外側」竟開成「左手內側」。

▲黃姓男童被開錯刀，左手多破一個洞。（圖／東森新聞）

母親指出，當時回家路上發現孩子手術位置不對，夫妻倆回家後第一時間就打給醫生，但醫生只是問說「咦，小朋友還沒吃東西嘛？那要不要帶回來（醫院），我們再幫他開原本要開的那隻右手。」

她說，女醫生在電話中有坦承，一開始門診註記傷勢位置時就寫錯了，才造成後面整個流程都是錯的。但她不解的是，當天她有說孩子是來開右手的手術，而且院方開刀前有問是哪一隻手，兒子也有舉起右手說「是這一隻」，怎麼最後還是開錯？

▲手術前過5關，往往須層層確認傷勢位置。（圖／東森新聞）

男童父親忿忿不平地說，醫院開刀前有一套SOP，必須經過層層確認，難道每一關都是橡皮圖章，都不用把關嗎？更何況女醫師開刀時，看到兒子左手根本沒異狀，「醫療單據上面寫錯字，可是妳在看的時候，是不是要看他（兒子）手有沒有異狀，沒有的話妳幹嘛割下去？是不是真的走神了？」

父親表示，出包的女醫師事發至今都沒有親自來道歉，「後續是因為我去找她之後，她才拿著一盒水果，（事發後）約莫大概快12、13天之後才來家裡，態度上那一個字就是『拖』。」

▲出包女醫師有10年外科經驗，非新手醫師。（圖／東森新聞）

雙親認為，這雖然只是一個小手術，但心疼兒子白白挨了一刀，左手無故多出一個洞，右手也未完全復原，「開錯一隻手就算了，妳還給我弄兩隻手，搞不好孩子兩隻手都不大能協調了。」

夫妻倆控訴，醫院事後置之不理、態度消極，所以他們決定投訴縣府衛生局，希望得到一個正式道歉，並針對醫療疏失求償138萬元。

▲男童右手外側被開成左手內側，爸媽氣炸了。（圖／東森新聞）

媽媽說，當時衛生局人員當著她的面打給醫院，還跟院方課長說「欸，有人要來申訴你們醫院耶」，讓她感到很不滿，質疑衛生局立場上較偏袒醫院，「像是一夥的」。

對此，大千醫院回應，雙方將進行調解，不便受訪。

苗栗縣衛生局醫政科長古智誠則指出，當時病歷、麻醉、手術同意書都載明是左手，家屬看過後都有簽名，一樣也沒看清楚，「目前已經進入醫療爭議調處了，在9月18日才要開，會請法律專家、醫療專家來協助。」

不過，家屬認為手術同意書字跡潦草，「左」、「右」字難辨；雙方各執一詞，全案進入法律程序。

▲院方指家屬有簽手術同意書，雙親則反控上頭字跡潦草，難辨「左」、「右」。（圖／東森新聞）