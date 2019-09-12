影／驚悚瞬間曝光！25歲女路過商場「慘遭3m鐵架重砸」…1秒慘死路人面前

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名25歲女子近日經過當地一座大型商場的樓下時，突然遭到一個從高空墜落的鐵架擊中，當場慘死在人來人往的道路上，送院搶救後仍因傷勢過重身亡。目擊者透露，商場在出事後立刻派出4名保全，不過卻不是要為女子急救，而是合力抬走鐵架，試圖破壞現場撇除責任。讓網友直呼「一定要嚴懲！」

▼女子自在地走在商場樓下，萬萬沒想到竟然會魂斷於此。（圖／翻攝自紅星視頻）

綜合陸媒報導，女子9日下午行經廣東省深圳市的「茂業天地百貨」樓下時，遭到一塊大約3公尺長的鐵架砸中。影像顯示，意外發生瞬間，她根本來不及閃躲，只能反射性地舉起雙手保護臉部，不過卻仍硬生生被鐵架重擊身體，當場慘死路過的民眾面前。

▼女子慘遭鐵架重砸當場身亡。（圖／翻攝自紅星視頻）

目擊者表示，死者是在商場內的運動用品店工作，出事後商場派出4名保安迅速趕到，想趕緊將鐵架抬走撇除責任。當地居民則說，現場已經不是第一次發生物品自高空墜落的地點，不過先前都沒有造成人員傷亡，所以商場才會愛理不理，這次意外更企圖湮滅證據，做法十分可惡。

▼醫護人員趕緊進行搶救，卻也挽不回年輕生命。（圖／翻攝自紅星視頻）

報導指出，警方得知消息後已經立刻介入調查，至於租用該商場辦公室的公司，當晚都針對此事在公司群組內發布安全通知，建議員工不要在樓下逗留。另外資料顯示，該商場從今年5月至今已發生至少4起高空掉落物品的意外，掉下來的東西包含玻璃塊、保溫材料等，其中一次更造成5輛機車損壞。

不少網友都惋惜感嘆，「年紀輕輕就這樣走了」、「商場4個月來發生這麼多次事故，竟然都沒人出面管理，非得要發生命案才要調查嗎？」、「好慘！這真的太衰了，偏偏就剛好在鐵架下面…」、「商場人那麼多，不是應該要更安全？」、「難以預料意外或明天誰先來」、「好嚇人的影片，願逝者安息」。

▼事發商場。（圖／翻攝自紅星視頻）