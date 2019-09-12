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影／「小男孩」抽菸被罵爆！幼齒臉大叔竟已36歲　旁邊那是他兒子~

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記者黃心瑀／綜合報導

日前土耳其一場慈善足球比賽當中，一名身穿綠色球衣的「小男孩」架式十足的坐在觀眾席上，手裡拿著香菸吞雲吐霧的樣子，被全程直播在電視上，引來許多觀眾及球迷的不滿。不過這件事在幾天之後居然大反轉，該名「小男孩」實際上是一名36歲的父親，而坐在他身旁的才是真正的小孩—他的兒子。

▲▼（圖／翻攝自推特／@objektifdegilim）

▲左邊是考庫克的兒子，右邊是36歲的考庫克本人。（圖／翻攝自推特／@objektifdegilim／下同）

根據《每日郵報》報導，這名身穿綠色衣服、看起來玩世不恭又擁有「幼齒臉」的男子，現年36歲，名字叫做考庫克（Cocuk），是足球隊布爾薩體育（Bursaspor）的支持者，而在坐在他右邊、身高看起來較矮的小男生則是他的兒子，但兩人坐在一起的畫面卻一點也沒有父子的感覺。

▼考庫克在場邊吞雲吐霧，看起來卻像兒子的哥哥。（圖／翻攝自推特／@objektifdegilim

▲▼（圖／翻攝自推特／@objektifdegilim）

推特帳號@objektifdegilim日前上傳了一支影片，在一場由費內巴切體育俱樂部對上布爾薩體育隊戰的足球賽上，照到考庫克在場邊抽菸的模樣，因為看起來未成年的臉蛋讓這個影片引起熱議，一直到他的身分公開大家才恍然大悟。

不過雖然考庫克雖然已經成年，但是因為土耳其禁止在公共場所吸菸—包括體育場館，所以他很有可能會因為違法行為，被處以69土耳其里拉（約台幣375元）的罰金。

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