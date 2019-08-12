平頭男火車上抽菸引公憤　他喊「熄掉！」網狂讚：正義哥好man

記者孫于珊／綜合報導

一名渾身酒氣的男子9日下午2時許，在2174次北上的區間車上，竟大剌剌地點起菸來抽，一旁乘客看不下去上前制止，不料男子卻作勢要打人，還出手拿菸燙人，其他乘客見狀也上前幫忙！有一名乘客則將過程錄下來並PO上臉書《爆料公社》，令網友怒批：這太誇張了！

▲渾身酒氣的男子在火車上抽菸，正義哥挺身而出制止。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

畫面中，正在行進的列車，有一名身穿無袖上衣、黑色夾腳拖、戴手錶、理著平頭、戴眼鏡、手拿雨傘的男子，突然點燃一根香菸放肆哈氣，彷彿活在自己世界裡，不顧他人感受！一名「正義哥」則發揮他的道德勇氣，站出來當男子的面叫他「熄掉！」並用一手抵著男子的傘防止遭攻擊，而男子似乎心不甘情不願地把菸丟地上踩熄，還理直氣壯說「熄掉啦！」，隨後火車停站，男子就下車了。

事實上，菸害防制法第15條第1項第5款規定：大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站及旅客等候室，全面禁止吸菸，違者可罰新台幣2千元至5萬元罰鍰。

網友則對於男子行徑表示太誇張、太扯了！紛紛留言撻伐，「沒公德心」、「耍流氓」、「在車上抽煙，他是沒知識是不是？」「有這麼想抽菸嗎？旁邊有滅火器，直接拿來噴了！」「擺明的欺善怕惡，比他高大的就乖乖聽話了！」「都幾歲的人，這一點規矩都不知道嗎？可以不要丟男人的臉嗎？」「想裝大尾在車廂抽煙，結果俗辣一個！」

也有網友大讚「正義哥好man」、「勇氣可佳」、「處理的非常好」、「挺身而出的男人最帥，謝謝那位灰色衣服的大哥！」「每個人都應該挺身而出，人多團結力量大！」

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