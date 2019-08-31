▲18歲男大生吸1年電子菸，「肺部塌陷」住院險死，全美爆193例神秘肺病。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國近2個月傳出近200起，疑似因電子菸引起的肺病，已經導致1人死亡。威斯康辛州（State of Wisconsin）日前又傳出了一起案例，當地一名20歲前高中明星運動員因為嚴重肺部疾病，目前被緊急送到佛羅里達州住院插管治療，醫師懷疑他的病情可能與吸電子菸有關。

根據USA TODAY報導，這一名運動員日前在家中突然發燒，當地家醫診斷後認為他患上了嚴重肺部疾病，建議他趕緊去醫院詳細檢查治療，否則病情有可能會越來越糟糕。他形容自己身體的感覺說，「我感覺非常痛苦，甚至幾乎不能呼吸，老實說，我覺得自己可能會死。」

運動員送到佛羅里達州醫院後，隨即被轉入加護病房住院觀察。他的父親表示，自己兒子的身體一向健康強壯，病情惡化得那麼快讓他相當震驚，「21日那一天，兒子還可以做25次至30次伏地挺身，但到了23日（病發後）卻馬上被插管治療了。」

佛州醫院的醫護人員拒絕公開任何病情，也沒有證實肺病是否與吸電子菸有關。不過運動員的父親透露消息，醫師懷疑兒子的病可能是吸電子菸引起的肺部及疾病。美國官員日前才曝光一則報告，全美22個州有193起肺病病例、其中94例住院，這些疑似都與吸電子菸有關。

▲阿米拉達平均每2天就會吸完一個菸彈（Pod）。（圖／達志影像／美聯社）

另一起類似案例是佛州18歲大學生阿米拉達（Chance Ammirata），他吸食電子菸廠商Juul產品長達一年，結果他8月初與朋友外出遊玩時，突然覺得身體左側十分疼痛，就醫後發現肺部破洞導致塌陷，而且也出現一點一點的黑色斑點，醫師懷疑是因為吸電子菸造成的。

阿米拉達手術後幸運撿回一條命，但未來將不能再從事戶外或潛水運動，他事後也在推特、Instagram分享自己的病情，希望能夠警告和他有一樣錯誤認知的社會大眾，吸電子煙的危險性就和一般香菸一樣。據悉，他平均每2天就會吸完一個菸彈（Pod），其尼古丁的含量相當於每天狂抽10支菸。

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