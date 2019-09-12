　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媽媽遞補議員兒子現任局長　桃園府會出現母子檔

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲郭蔡美英與兒子郭裕信，於市議會開心合影。（圖／記者楊淑媛攝）

▲郭蔡美英與兒子郭裕信，於市議會開心合影。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

媽媽是議員，兒子是局長，桃園市府和市議會，12日因觀音區民進黨籍議員郭蔡美英遞補宣誓就職，出現府會母子檔的溫馨畫面。郭蔡美英的兒子是市府經發局局長郭裕信，和市府團隊前往議會觀禮，與媽媽開心合影表示「63名議員意見同樣寶貴，議員指教會尊重配合」。

郭蔡美英說，如果兒子在政策推動有需加強的地方，基於議員職責，開議期間，該質詢還是要提出來，何況質詢局長是議員職權；顯然，母子倆人，於為民服務上，公私相當分明。郭蔡美英曾擔任桃園縣議員，去年參選市議員以高票落選，而當時其子郭裕信已獲市長鄭文燦延攬入主市府服務。

未料，郭蔡美英同選區當選的市議員歐炳辰，因貪汙案遭判刑定讞，由於褫奪公權無法復權，依照選罷法規定，由該選區高票落選的她遞補。秋節前一天，市議會依規定為郭蔡美英舉行遞補宣誓就職典禮，其子郭裕信亦和市府團隊到場觀禮。

郭裕信畢業自倫敦政經學院會計財務系研究所，是小英總統學弟，畢業後曾在外商、本國銀行工作，被市長鄭文燦延攬入府，先擔任經發局主任秘書，後拔擢為經發局局長，媽媽郭蔡美英去年回鍋選市議員雖落敗，如今遞補，也讓府會出現難得的母子檔組合。

ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

藍綠對決小英贏！柯文哲拜發財廟：郭台銘給大家打破藍綠新選項

中時民調韓國瑜慘通通墊底！韓競辦：僅供參考…調整步伐與策略

國民黨「個人利益」導致郭董退黨？柯P被追問爆出「白海豚」

被問「最佳副手人選」　郭台銘趁機放閃：曾馨瑩是我的賢內助

搶先郭台銘！釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

快訊／郭台銘稱「無黨一身輕」：中秋節不會去中選會登記

關西營區靶場「子彈射穿民宅」　六軍團：協助後續修繕

因韓市府不支持而停辦？　孫大千要「大港開唱」主辦單位踹共！

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

藍綠對決小英贏！柯文哲拜發財廟：郭台銘給大家打破藍綠新選項

中時民調韓國瑜慘通通墊底！韓競辦：僅供參考…調整步伐與策略

國民黨「個人利益」導致郭董退黨？柯P被追問爆出「白海豚」

被問「最佳副手人選」　郭台銘趁機放閃：曾馨瑩是我的賢內助

搶先郭台銘！釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

快訊／郭台銘稱「無黨一身輕」：中秋節不會去中選會登記

關西營區靶場「子彈射穿民宅」　六軍團：協助後續修繕

因韓市府不支持而停辦？　孫大千要「大港開唱」主辦單位踹共！

瑪麗二度接下金鐘紅毯主持棒　小孟曝「有錢的正緣」今年會出現！

貪官索賄新招曝！LINE傳重機圖檔　廠商送來2輛值百萬...他全變賣入袋

中職／陳連宏46歲生日　賀！高國輝、蔣智賢恢復攻守訓練

不斷更新／多猛大戰羅力　桃猿、富邦先發名單

如何拒絕信用卡推銷？　女網紅超狂回答「恥力全開」…業務員瞬間沉默了

廚房老手也會犯的錯！　「鍋子用完泡水，等下再洗」賠鍋賠健康

中職／彭政閔手傷不適缺陣　詹子賢重返先發陣容

韓國瑜最大罩門不是郭台銘？　黃創夏：王金平更具殺傷力

車禍原因曝光！小鋼砲輾斃騎士「鏟翻休旅車」　肇事男海釣整晚：有睡2小時

柴柴散步偷咬「台灣五毒」抽搐吐白沫！　媽PO警示文：雨天很多

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

政治熱門新聞

中時民調「狠輾韓當老三」！網看..

楊秋興：國民黨還期待團結嗎？

郭董若找朱搭檔　他預言：韓完了

韓粉決裂知識藍　恐陷棄韓保郭惡..

釋悟善禪師付清100萬登記選總..

國民黨嗆不是退黨就拿你沒辦法！..

韓國瑜昔批陳菊落跑　網驚：完全..

民眾黨「超兇」學霸出征松山信義..

退黨還不夠…徐永明曝郭台銘參選..

黃暐瀚激怒韓粉：韓的兩成拖累2..

快訊／郭台銘：中秋節不會去中選..

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪..

郭台銘退黨　學者：連河都沒過才..

快訊／郭台銘早上才決定退黨　蔡..

更多熱門

相關新聞

遞補宣誓就職　她成議事堂唯一女主角

今天，她是議事堂內唯一女主角！桃園市議會12日舉行觀音區市議員郭蔡美英遞補宣誓就職，郭蔡美英在親友團簇擁下，抵達市議會，並在議長邱奕勝主持宣誓典禮、桃園地方法院長邱瑞祥監誓下，完成宣誓。市長鄭文燦也率市府團隊到場恭賀，強調郭蔡美英曾任一屆縣議員，有豐富的問政及服務經驗，將為觀音爭取更多建設。

觀音區市議員遞補　郭蔡美英9/12就職

桃園議員涉貪定讞　「落選頭」遞補

鄭文燦支持5告讚郭蔡美英

貓媽教抓逗貓棒　險被巨貓兒壓扁

關鍵字：

郭蔡美英遞補議員母子檔

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面