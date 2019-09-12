媽媽遞補議員兒子現任局長　桃園府會出現母子檔

▲郭蔡美英與兒子郭裕信，於市議會開心合影。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

媽媽是議員，兒子是局長，桃園市府和市議會，12日因觀音區民進黨籍議員郭蔡美英遞補宣誓就職，出現府會母子檔的溫馨畫面。郭蔡美英的兒子是市府經發局局長郭裕信，和市府團隊前往議會觀禮，與媽媽開心合影表示「63名議員意見同樣寶貴，議員指教會尊重配合」。

郭蔡美英說，如果兒子在政策推動有需加強的地方，基於議員職責，開議期間，該質詢還是要提出來，何況質詢局長是議員職權；顯然，母子倆人，於為民服務上，公私相當分明。郭蔡美英曾擔任桃園縣議員，去年參選市議員以高票落選，而當時其子郭裕信已獲市長鄭文燦延攬入主市府服務。

未料，郭蔡美英同選區當選的市議員歐炳辰，因貪汙案遭判刑定讞，由於褫奪公權無法復權，依照選罷法規定，由該選區高票落選的她遞補。秋節前一天，市議會依規定為郭蔡美英舉行遞補宣誓就職典禮，其子郭裕信亦和市府團隊到場觀禮。

郭裕信畢業自倫敦政經學院會計財務系研究所，是小英總統學弟，畢業後曾在外商、本國銀行工作，被市長鄭文燦延攬入府，先擔任經發局主任秘書，後拔擢為經發局局長，媽媽郭蔡美英去年回鍋選市議員雖落敗，如今遞補，也讓府會出現難得的母子檔組合。