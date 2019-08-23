桃園一議員貪污定讞　落選頭遞補「媽媽議員將質詢局長兒」

▲桃園議員歐炳辰涉貪定讞，由郭蔡美英遞補。（圖／擷取自郭蔡美英臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區無黨籍市議員歐炳辰，於擔任觀音鄉長任內，因將鄉有土地低價賣給東和鋼鐵公司，被高院依貪汙罪判刑6年、褫奪公權5年，最高法院22日駁回上訴，全案定讞。市議會23日表示，依照公職人員選舉罷免法，將由「落選頭」郭蔡美英遞補，不需補選。

郭蔡美英的兒子是現任市府經發局長郭裕信，預料即將召開的市議會大會會期，將出現母親質詢兒子的局面。郭蔡美英說，為民服務或在議事堂，一定是公事公辦，既受選民託負，就要盡力做為地方服務，質詢局長兒子是議員職責，沒有什麼不可以的。

▲郭蔡美英去年1124選舉市議員以高票落選。（圖／ET資料照）

桃園市議員選舉，觀音區為第12選區，去年1124選舉，無黨籍歐炳辰以9827票連任，民進黨提名的郭蔡美英拿下7047票，選後8個多月，第一高票的歐炳辰因案遭褫奪公權，確定由落選頭郭蔡美英遞補，不須補選。

市議會秘書長孫惠生今天說，歐炳辰因案被判褫奪公權，適用公職人員選舉罷免法遞補規定，待歐收到判決書後即形同解職，中選會也將依法公告該選區缺額，由落選頭遞補，市議會將會在中選會公告後，10天內辦理宣誓就職。

郭蔡美英曾任桃園縣議員，擔任1屆議員後，改由丈夫郭榮宗參選，但郭上任後沒多久因涉賄選辭職，其子郭裕信代父出征補選，最後落敗，郭蔡美英去年回鍋參選市議員，以高票落選，如今可望遞補，民進黨團在議會席次又多一席。歐炳辰獲悉定讞消息，表示尊重法院判決，不願多做說明。