任期雖少10個月　遞補宣誓就職郭蔡美英成議事堂唯一女主角

▲遞補宣誓就職，郭蔡美英成議事堂唯一女主角。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「今天，她是議事堂內唯一女主角！桃園市議會12日舉行觀音區市議員郭蔡美英遞補宣誓就職，郭蔡美英在親友團簇擁下，抵達市議會，並在議長邱奕勝主持宣誓典禮、桃園地方法院長邱瑞祥監誓下，完成宣誓。市長鄭文燦也率市府團隊到場恭賀，強調郭蔡美英曾任一屆縣議員，有豐富的問政及服務經驗，將為觀音爭取更多建設。

▲市長鄭文燦(右四）到場恭賀。（圖／記者楊淑媛攝）

郭蔡美英說，市長鄭文燦大力推動觀音沿海發展，她也會持續關注觀音如草漯都市計畫、青埔快速道路、國民運動中心、海洋大學設校等建設，尤其觀音發展潛力大，還會有很多廠商來進駐，她會努力認真來做，無縫接軌為觀音鄉親發聲。

▲遞補宣誓就職，郭蔡美英成議事堂唯一女主角。（圖／記者楊淑媛攝）

郭蔡美英今天在議事堂舉行宣誓就職，拿到由去年1124選舉時，擔任選委會總幹事的民政局長湯蕙禎頒發的當選証書，發現就職日是中選會函文給市議會的日期9月4日，很是開心，直言說是這個當選証書，是今年秋節的最佳禮物。

▲民政局長湯蕙禎頒發當選証書。（圖／記者楊淑媛攝）

而對於場外有去年同選區的落選人戴兆華，在議會門口抗議，中選會不該用選罷法第74條第2項讓落選頭遞補，應該進行補選，郭蔡美英被問到此事看法時表示「自己是依法遞補，沒有不公平」！