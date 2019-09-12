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7項術科！全台首座「無人機」試場在苗栗　未登記、無照飛行明年3月開罰

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▲▼無人機考場啟用後，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無人機考場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

無人機未來也要考證照，以免發生危險。民航局規定，2公斤以上的空拍機，或者不到2公斤但是要在活動場所空拍，都需要有證照；而考試內容總共有7項術科，全台第一座「遙控無人機術科測驗場地」就落在苗栗縣後龍溪畔，也在12日正式啟用。

據悉，交通部長林佳龍、民航局長林國顯、苗栗縣長徐耀昌、國家中山科學研究院院長杲中興等人出席剪綵。現場由中科院航空研究所專業飛手依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程，以及定點起降與四面停懸、八字水平圓等測驗項目。

而民航法中的遙控無人機專章將於明年3月施行生效，依規定，250公克以上無人機應註冊管理，2公斤以上須考照才可飛行，未依法註冊受罰3至15萬元、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區將受罰30萬以上。為因應無人機考照需求，苗栗縣政府獲中央支持在苗栗市後龍溪畔，設置全國首座無人機考照場。

林佳龍指出，交通部擬定無人機8大發展策略，立法不會限制大家發展，而是促進政府治理擴大多元應用，像是過去邊坡橋梁監測、災害防救、勘查以及智慧交通等，要結合產官學研力量，帶動無人機相關產業。

他又稱，遙控無人機全國首座術科考場的啟用，象徵遙控無人機管理，邁入專業化證照制度的新里程，在明年法規上路前，務必加強整備人才培育、圖資建立及產業鏈結等工作。

至於為何會選擇此地作為考場，民航局指出，苗栗後龍溪畔場域附近並無限航區、機場、飛行場或人口稠密區域，且多年來一直作為苗栗縣航空模型飛行協會辦理模型飛機嘉年華及飛行練習之用，所以選定這裡作為術科測驗場地。

▲全國首座無人機考場，預計2019年9月在苗栗市後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲全國首座無人機考場，12日在苗栗後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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