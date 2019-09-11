　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵屏東站新增運量恐比彰化站還要慘　林佳龍：要有百年遠見！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵彰化站,高鐵車站,彰化高鐵站。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高鐵屏東站遭質疑，帶動的運量恐比現在運量最低的高鐵彰化站還要慘。（圖／記者謝婷婷攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院長蘇貞昌宣布高鐵延伸屏東，不過，有數字分析，屏東新增的運量每天只有1000至1100人，比起目前高鐵站中運量最低的彰化站每日1800人至2000人還要慘。對此，交通部長林佳龍表示，台灣要成為一日生活圈，一定要把鐵道串聯，不可能少掉這一段，這都是見樹不見林的觀點，背後的社會效益帶動區域均衡發展，以及國土整體規劃，才是一個政府思考問題最重要的角度。

根據高鐵2018各站運量統計，運量第一的台北站，每日有4萬1648人次，其次為台中站，每日有3萬294人，左營站排名第三，每日有2萬4977人。其中運量最低的站為彰化，每日僅1854人，另外，雲林3523人、苗栗2331人。

請繼續往下閱讀...

至於屏東站的運量會有多少？鐵道局初步評估，民國130年每日運量約4000至4500人，但這數字是包含左營移轉到屏東的運量，並沒有新增屏東站後會增加的運量。淡江大學運輸管理學系教授張勝雄則預估，未來高鐵屏東站實際帶動新增加的運量約只有每日1000-1100人次左右。若對比數據，屏東站帶動的運量恐比彰化站還慘。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍說，高鐵延伸屏東，應該要從國家發展的重大政策這個高度來看，而不是「見樹不見林」。（圖／記者賴文萱攝）

對此，林佳龍下午出席活動時回應，高鐵延伸，未來跟台鐵串聯成環島鐵路網，這是國家發展的重大政策，應該要從這個高度來看，而不是「見樹不見林」，交通部規劃西部高鐵、東部快鐵，打造一日生活圈，不可能少掉這一段，一定要把鐵道串聯，因此要有百年遠見來看這件事。他說，所謂票箱收入，只是其中一部分，從社會的效益帶動區域均衡發展跟國土整體規劃，才是一個政府思考問題最重要的角度。

「當初在蓋高鐵的時候，也很多人說會成為廢鐵」，林佳龍說，但現在高鐵一天運量少則16萬人次，多則28萬人次，一年盈餘破百億。他指出，像是嘉義、雲林、彰化站運量還不夠，那是因為停的班次少，他擔任交通部長後也大量增加班次，結果發現需求量相當大，不要認為是鄉下地方，很多人其實是坐高鐵在通勤、旅遊，因此高鐵可以說是台灣一日生活圈的生命線。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍強調，高鐵南延此時不做更待何時，相信會是10年奠基帶來百年榮景。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍也說，過去政府訂定自償率問題，他認為大多是表面文章，有時候為了滿足自償率，很多數字也不真實。他強調，如果建設是對的，那麼應該用國家資源去縮短城鄉差距，促進均衡發展，此時不做更待何時？相信高鐵延伸跟台鐵環島化，是10年奠基，會帶來百年榮景。

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

「安信志工」協同「狗醫生」 關懷社區長輩度中秋

中秋連假全台天氣攻略來了！　漸進式變天：北、東降雨一天比一天多

對付空汙季見效！環署祭「差別費率調整」　去年秋冬汙染排放降8.4%

外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

世新副校長陳清河任中天新聞獨立審查人　NCC觀察是否自律公平

約會費用全包還幫繳帳單！小資男打多份工　「買即期泡麵省錢」慘撞綠光一幕

理直氣壯當「普通女人」！《俗女養成記》江鵝「放棄跟老天爺直球對決」

21世紀的愛迪生　諾貝爾物理學獎得主中村修二談「藍光二極體」

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗阻連霸

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

中職／陳鏞基雙響締造滿貫百轟　史上第3人

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

孫女披婚紗特地飛來　百齡嬤拍下系列合照後安詳辭世

生活熱門新聞

比麥當勞還貴！他賣糖醋醬賺翻

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯1..

iPhone XR降價「與iP..

京華城BabyBoss：營業到..

新iPhone台灣售價流出　網..

一張圖看中秋連假「北中南東」天..

琵琶颱風最快今生成模擬路徑曝　..

汐止好市多硬起來！霸王車上怒貼..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

咖啡店長深溝收銀爆紅　網全神到

重考12年拼牙醫！30歲女後悔..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

更多熱門

相關新聞

遭批護航　蔡碧仲回應陳明文案

民進黨立委陳明文的高鐵300萬現金案持續發燒，外界質疑法務部政務次長蔡碧仲公開為陳明文護航、開脫，更說蔡碧仲教導民眾規避洗錢防制。蔡碧仲11日公開回應，他從未針對此事公開受訪、公開回應，他覺得這是媒體操作，目前本案已經進入司法程序，他說「到底是我在影響司法？還是媒體在影響司法？」

力推高鐵南移　蘇貞昌：不會債留子孫 而是「建設留子孫」

藍營批高鐵南移政策買票　蘇貞昌反擊：當年國民黨說高鐵是廢鐵

高鐵南延屏東...民團批政府沒遠見

高鐵南延若選「左營案」　最快2031年通車

關鍵字：

高鐵高鐵南延高鐵屏東站鐵道局林佳龍

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面