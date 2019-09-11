高鐵屏東站新增運量恐比彰化站還要慘　林佳龍：要有百年遠見！

▲高鐵屏東站遭質疑，帶動的運量恐比現在運量最低的高鐵彰化站還要慘。（圖／記者謝婷婷攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院長蘇貞昌宣布高鐵延伸屏東，不過，有數字分析，屏東新增的運量每天只有1000至1100人，比起目前高鐵站中運量最低的彰化站每日1800人至2000人還要慘。對此，交通部長林佳龍表示，台灣要成為一日生活圈，一定要把鐵道串聯，不可能少掉這一段，這都是見樹不見林的觀點，背後的社會效益帶動區域均衡發展，以及國土整體規劃，才是一個政府思考問題最重要的角度。

根據高鐵2018各站運量統計，運量第一的台北站，每日有4萬1648人次，其次為台中站，每日有3萬294人，左營站排名第三，每日有2萬4977人。其中運量最低的站為彰化，每日僅1854人，另外，雲林3523人、苗栗2331人。

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至於屏東站的運量會有多少？鐵道局初步評估，民國130年每日運量約4000至4500人，但這數字是包含左營移轉到屏東的運量，並沒有新增屏東站後會增加的運量。淡江大學運輸管理學系教授張勝雄則預估，未來高鐵屏東站實際帶動新增加的運量約只有每日1000-1100人次左右。若對比數據，屏東站帶動的運量恐比彰化站還慘。

▲林佳龍說，高鐵延伸屏東，應該要從國家發展的重大政策這個高度來看，而不是「見樹不見林」。（圖／記者賴文萱攝）

對此，林佳龍下午出席活動時回應，高鐵延伸，未來跟台鐵串聯成環島鐵路網，這是國家發展的重大政策，應該要從這個高度來看，而不是「見樹不見林」，交通部規劃西部高鐵、東部快鐵，打造一日生活圈，不可能少掉這一段，一定要把鐵道串聯，因此要有百年遠見來看這件事。他說，所謂票箱收入，只是其中一部分，從社會的效益帶動區域均衡發展跟國土整體規劃，才是一個政府思考問題最重要的角度。

「當初在蓋高鐵的時候，也很多人說會成為廢鐵」，林佳龍說，但現在高鐵一天運量少則16萬人次，多則28萬人次，一年盈餘破百億。他指出，像是嘉義、雲林、彰化站運量還不夠，那是因為停的班次少，他擔任交通部長後也大量增加班次，結果發現需求量相當大，不要認為是鄉下地方，很多人其實是坐高鐵在通勤、旅遊，因此高鐵可以說是台灣一日生活圈的生命線。

▲林佳龍強調，高鐵南延此時不做更待何時，相信會是10年奠基帶來百年榮景。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍也說，過去政府訂定自償率問題，他認為大多是表面文章，有時候為了滿足自償率，很多數字也不真實。他強調，如果建設是對的，那麼應該用國家資源去縮短城鄉差距，促進均衡發展，此時不做更待何時？相信高鐵延伸跟台鐵環島化，是10年奠基，會帶來百年榮景。