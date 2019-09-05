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唯一外孫女放掌心疼！1顆石頭「毀天倫夢」　童伴屍泡水溝天真問：阿公怎麼了

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1名潘姓老翁（68歲），4日晚間因為4歲的外孫女直喊牙痛，愛孫心切的阿公立刻騎車外出求醫，不料在回家路上卻因為輪胎打滑，連人帶車雙雙摔進路旁的排水溝，阿公當場沒了生命跡象，女童也因為天色昏暗，一動也不動地站在一旁長達10多個小時，直到天亮才被路過的民眾發現，嚇得趕緊報警處理。

▲4歲娃因為和阿公騎車跌進水溝，整夜不敢動，送醫後發現肌肉有受損情形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲4歲娃因為和阿公騎車跌進水溝，整夜不敢動，送醫後發現肌肉有受損情形，阿公則當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗醫院醫務秘書蔡昌宏表示，小女童送醫檢查後發現CPK（肌酸磷化酶）過高，懷疑可能是掉入水溝，長時間同一姿勢，導致肌肉受損、CPK數值異常，合併有顏面撕裂傷，需住院觀察治療；目前恢復狀況不錯，預計1至2天就可以出院，肌肉受損部分也漸漸恢復，精神狀態也好多了。

▲女童雙腳泡水皮膚皺，救護人員將她抱上救護車 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲女童雙腳泡水皮膚皺，救護人員將她抱上救護車 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據南龍里長呂煙泉表示，4日上午7時許，1名郭姓里民經過此路段時，看見1名小女孩像是在爬牆般，用盡全力想從水溝裡爬出來，但因水溝深度有1米多，只聽到女童邊哭泣邊往上抓；等他回頭一看，才發現有機車「倒栽蔥」的插進水溝內，底下還躺著1名老翁；他伸長手臂想要把女童拉上來，也因為太深搆不著，才趕緊打電話報警，並請里長先來幫忙。

經詢問後，女童向警方表示，阿公騎車好像壓到石頭，接著就失控掉進水溝，自己當下一直呼喊阿公，但是他都沒有回應，因為水溝很深，又爬不上來，只好一直站在旁邊，全身上下也被蚊蟲咬。更令人鼻酸的是，女童在上救護車時，還頻頻詢問阿公怎麼了？

▲南龍里長呂煙泉，也將協同溪洲里長一同幫潘姓老翁申請喪葬補助經費。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲南龍里長呂煙泉，也將協同溪洲里長一同幫潘姓老翁申請喪葬補助經費。（圖／記者黃孟珍攝）

呂煙泉說，潘姓老翁以前是靠捕魚維生，育有2女1子，只有大女兒結婚生子，所以特別疼愛這個外孫女，不管到哪會帶著她，連廟裡的朋友都說小女孩真的是聰明伶俐，口才又好，深得阿公的心；呂煙泉也會協同溪洲里里長，一起幫阿公申請一些補助金，也讓這家人暫時可以度過這個難關。

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