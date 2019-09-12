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普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

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▲▼普悠瑪列車翻覆。（圖／記者宋良義攝）

▲普悠瑪事故將滿1周年，林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告。（圖／記者宋良義攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2018年10月發生普悠瑪翻車事故，造成嚴重傷亡及其家屬無盡的傷痛，也暴露出台鐵內部許多的問題。事故發生後，行政院立即組成體檢小組，針對台鐵進行檢驗，經由交通部及許多專家努力，本月12日公佈總體檢報告。交通部部長林佳龍表示，「只有徹底改革，才能為受害者、家屬和廣大乘客療傷止痛。」

普悠瑪翻車事故發生後，當時的行政院立即成立體檢小組，由交通部擔任幕僚工作，後經許多專家學者共同參與及努力，完成了台鐵的總體檢報告，報告12日也公佈於「1021普悠瑪事故調查資料專區」網站，行政院後續也指示交通部根據報告的建議，逐步推動台鐵的改善及改革。

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林佳龍表示，自己就任交通部部長後，除了加速推動台鐵改善，確保行車安全及服務品質之外，也責成鐵道局及台鐵局，定期公布改善事項及進度，以供社會檢視，接受各界指教，「誠實、坦蕩面對過去的錯誤，是解決問題、改善困境的第一步。」

林佳龍透露，台鐵總體檢報告完成後，他已經請交通部立刻公布這一份報告，一方面希望能向受害者及家屬報告，政府這一年的努力及台鐵未來的改革方向，另一方面也是想坦然接受各界指教。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲林佳龍表示「只有徹底改革，才能為受害者、家屬和廣大的乘客療傷止痛，讓未來的台鐵，能夠重新串連起人與人的美好」。（圖／記者賴文萱攝）

針對普悠瑪事故，國家運輸安全委員會可望盡快重啟調查，司法單位偵結後也仍在審理階段。交通部方面，他上任後立刻啟動行政責任調查，加重並擴大懲處，也要求全力配合運安會及司法部門的調查，下一步就是在既有的改善工程上，加速執行並持續滾動檢討。

林佳龍感嘆，「台鐵，是每位台灣人共同的台鐵，她乘載過許多夢想和鄉愁，也見證離別和重逢」、「發生大里事故和普悠瑪事故，讓我們更下定決心要加速推動這個百年老店的改革。」

他最後也說，「日前我跟一位可愛的小妹妹碰面，她當時在普悠瑪的事故列車上受傷，至今還在努力復原，每次搭火車都還是心生恐懼，令我們非常心疼。」、「只有徹底改革，才能為受害者、家屬和廣大的乘客療傷止痛，讓未來的台鐵，能夠重新串連起人與人的美好。」

總體檢報告連結

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