全國首座遙控無人機術科試場　苗栗後龍溪畔正式啟用　

▲全國首座遙控無人機術科考場，12日在苗栗正式啟用，交通部長林佳龍（左3）、苗栗縣長徐耀昌（右3）、國家中山科學研究院院長杲中興（右1）等人出席剪綵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

民航法增訂遙控無人機專章，將預計在2020年3月底施行，因應法規上路，全國首座術科測驗場地12日在苗栗縣後龍溪畔啟用，交通部長林佳龍（左3）、苗栗縣長徐耀昌（右3）、國家中山科學研究院院長杲中興（右）等人出席剪綵。

交通部長林佳龍表示，交通部擬定無人機8大發展策略，立法不會限制大家發展，而是促進政府治理擴大多元應用，像是過去邊坡橋樑監測、災害防救、勘查以及智慧交通等，要結合產官學研力量，帶動無人機相關產業。他說，遙控無人機全國首座術科考場的啟用，象徵遙控無人機管理，邁入專業化證照制度的新里程，在明年法規上路前，務必加強整備人才培育、圖資建立及產業鏈結等工作。

▲▼現場也由專業的飛手，示範標準化術科測驗流程 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

民航局也指出，苗栗後龍溪畔場域附近並無限航區、機場、飛行場或人口稠密區域，且多年來一直為航模玩家飛行練習之用，所以選定這裡作為術科測驗場地；民航局也委託國家中山科學研究院進行場地整備，經整備後場內劃有一條長300公尺、寛20公尺的飛機跑道及3個直昇機與多旋翼機測驗區，可滿足最大起飛重量150公斤以下各構型（飛機、直昇機、多旋翼機）無人機的測驗需求，也是全國第一座標準的示範場地。

中科院航空研究所專業飛手也依術科測驗規範，展示標準化術科測驗流程，以及定點起降與四面停懸、八字水平圓等測驗項目；會中更邀請到遙控直升機台灣代表隊選手邱思皓，精準操控台灣廠商生產的700級直升機，精湛的操控技術，也令全場民眾讚嘆不已。