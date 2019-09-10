Uber條款執法延遲上路！交部宣布再給緩衝期　增小黃執登考試場次

▲Uber條款原將於10月6日正式上路執法，但交通部長林佳龍宣布將配合提供緩衝期。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

「汽車運輸業管理規則」103-1條10月6日將正式上路執法，時間僅剩1個月，Uber司機日前赴交通部跪求延長緩衝期，且要加開計程車執業登記考試場次。交通部長林佳龍10日指出，交通部方面將配合提供緩衝期，並已跟內政部長徐國勇請託，全力加開考試場次。

交通部長林佳龍指出，這幾年來，我們看到包括Uber在內的資訊平台，與車行或車輛合作，推出了線上媒合乘車供需的準計程車業服務。這些創新服務衝擊了既有的法令及市場，因此有了這次運管規則的修正。

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然而，目前與Uber合作的近萬名代僱駕駛，在交通部提出「人合法、車合法」的要求後，雖然積極考取執業登記證。不過，駕駛陳情的訴求提到，10月6日前的場次仍明顯不足。

▲林佳龍宣布除會增加計程車執業登記證考試場次，也會配合提供緩衝期。（圖／資料照／記者李毓康攝）

林佳龍說，昨天已當面跟徐國勇部長請託，徐部長允諾全力加開場次協助加速Uber駕駛人合法。他也宣布，交通部方面也會配合提供緩衝期，希望運管規則103-1在下個月生效後，有時間協助Uber能夠加入多元計程車方案，在台灣永續經營，促進運輸服務業品質的提升。

交通部次長王國材表示，在9月之前，Uber司機大多是抵制103-1條款，但9月之後有意報考，卻面臨場次爆滿問題，他認為，Uber司機從過去抵制到現在願意轉換到多元化計程車，交通部是希望多給他們一些時間轉換。

至於緩衝期會延長多久？王國材說，目前方式是希望讓Uber司機都能考到計程車執業登記證，據因此已協調內政部增加考試場次，今天與Uber代僱駕駛自救會開會時，他們也提出可以增加哪些考場的建議。

據自救會估計，目前全台1萬2千多名司機，目前還有1萬名沒取得執業登記證，預估到年底還會有約6千人還沒考取。王國材說，在增加完考試場次後，希望要求Uber司機要在一定期間內完成考試，這樣緩衝期時間就可以縮短，不過現在尚未定案，會抓一個大家都可以接受的時間。

▲計程車司機不滿政府護航Uber再給緩衝期，10日上午將繞行政院周邊慢行。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

至於計程車司機因反對政府護航Uber延長緩衝期，10日上午將圍行政院表達不滿，王國材說，明天下午也會跟計程車司機們開會溝通，希望計程車能多一點體諒跟寬容，因為1萬多名Uber駕駛也是要維持生活、家庭生計，現在他們已經願意過來了，給他們多一點時間做轉換，總比馬上執法，斷了他們生計還要更好。

對此，Uber台灣區總經理吳罡表示，對於林佳龍部長宣布給予平台合作駕駛和租賃業者更多的時間準備，以順利轉型至多元化計程車方案，Uber 予以肯定。Uber將持續與汽車運輸業者，包含計程車產業努力合作，提升台灣交通服務，也會支持政府在政策推動上的努力，讓科技為台灣的駕駛和乘客創造更好的的交通運輸服務。

網路叫車平台自救會發言人李威爾則回應，感謝交通部提供緩衝期，也解釋目前約1萬名Uber司機還沒考上，是因為場次不夠還有考試通過率問題，他說，他們有向交通部反應，執登考試中要考地理環境，但其實已不合時宜，因為背路、記地點現在並沒有必要，因為導航都很精準。不過，自救會也會持續教導司機一些考試小技巧，想辦法提高考試通過率，目前已從2成提升到4、5成。