馬英九、郝龍斌惹怒郭台銘退黨？　郭辦：各種臆測並非事實

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨12日在三大報刊登半版廣告，呼籲鴻海創辦人郭台銘與高雄市長韓國瑜合作。而後，郭台銘則透過幕僚向媒體宣布，「正式退出國民黨」。外傳郭台銘是因為看到交情匪淺的前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌的簽名，才憤而在今日上午宣布退黨。郭台銘辦公室則回應，「此臆測並非事實」。

前國民黨主席連戰、馬英九及現任黨主席吳敦義等人共同連署發表聲明，並在三大報頭版刊登廣告，向郭台銘、前立法院長王金平及黨內同志呼籲，若重蹈分裂之路，將給台灣帶入動盪不安的局面，這必然會是國家之禍。

隨後，郭台銘則透過幕僚蔡沁瑜宣布「正式退出國民黨」，並表示可以理解大老們的擔憂，但名單上有多少人是人在曹營，心在；更說，國民黨中常委把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，「這和郭先生當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳，郭台銘也不會眷戀這個政黨，即日起，郭台銘先生退出中國國民黨。」

而媒體報導，郭台銘退黨關鍵是因國民黨大老連署書中，與郭友好的前總統馬英九及國民黨副主席郝龍斌都在名單內，再加上郭台銘尚未宣布參選，國民黨11日中常會就開始舉行「轟郭大會」，不少言論都引發郭台銘不滿。但郭台銘辦公室12日中午則回應，「新聞當中的各種臆測並非事實」。