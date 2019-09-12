曾力挺郭台銘南投跑透透！林明溱痛心：希望郭不要成為歷史罪人

▲郭台銘於黨內初選時攜妻曾馨瑩南投跑透透，縣長林明溱（右2）也全程陪同表示力挺。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨；對此，曾在黨內初選時力挺郭台銘的南投縣長林明溱表示，當初郭台銘參加初選時就該信守承諾、願賭服輸，而現在竟自毀承諾選擇宣布退黨，做了最不好的示範，林明溱說，「我相當痛心，希望郭台銘多想想，不要造成藍營分裂，成為中華民國的歷史罪人。」

▲郭台銘宣布退出國民黨，初選時力挺他的南投縣長林明溱感覺相當痛心，認為郭不該自毀承諾。（圖／南投縣政府提供）

郭台銘於國民黨內初選時，曾在6月間帶著妻子曾馨瑩在南投跑透透，而林明溱也全程參與表示力挺。林明溱說，曾馨瑩是南投人，郭又曾捐5000萬元幫助南投蓋棒球場，因此南投鄉親對於郭有一份格外親切的感情，所以當初郭宣布要參加黨內初選時，他與南投鄉親都全力支持，若南投女婿真當上總統，也是南投的光彩。

林明溱接著說，雖然郭台銘黨內初選沒有出線，但他一直認為以郭台銘身為國際知名企業家的身分，應是一言九鼎，會遵守初選的規則和承諾，支持國民黨總統參選人，但沒想到郭竟自毀承諾，宣布退黨，且可能造成藍營支持者分裂，「我相當痛心」，林也認為，郭台銘的做法會讓國人對他人格打上問號。

林明溱最後說，郭台銘既是南投女婿，又熱心公益幫助了許多弱勢，於私，他仍相當敬佩郭；但於公，郭台銘選擇背棄承諾，他退出國民黨準備參選總統的動作相信不會有人稱讚，希望郭台銘能多想想，「不要一錯再錯，成為中華民國歷史罪人。」