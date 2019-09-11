全航線799元起！台灣虎航「中秋促銷」9/12開搶　日韓、海島都能飛

▲台灣虎航推出中秋促銷，全航線單程未稅799元起。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航推出中秋促銷，全航線單程未稅799元起，限時2天自12日上午10點起開搶，除了熱門的日韓、澳門航線外，還有長灘島、巴拉望等度假海島都能飛。適用旅遊時間可自9月12日至11月30日。

台灣虎航中秋促銷：「全航線 單程未稅TWD799起」

開賣期間：2019/9/12 10:00–9/13 23:59

搭乘期間：2019/9/12–11/30

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▲菲律賓巴拉望科隆跳島。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

優惠航線（單程未稅）：

台北／台中／高雄－澳門 TWD799起

台北／高雄－沖繩 TWD1,099起

台北－大邱／釜山 TWD1,199起

台北－巴拉望 TWD1,199起

台北－宿霧／長灘島 TWD1,299起

台北－濟州島 TWD1,699起

台北－大阪／岡山／福岡／名古屋／仙台／曼谷 TWD1,599起

高雄－大阪／福岡／名古屋 TWD1,599起

台北－成田／羽田／茨城 TWD1,699起

高雄－成田 TWD1,699起

台北－佐賀／函館 TWD1,799起

台北－小松 TWD2,599起

台北－花卷 TWD3,299起

台北－旭川 TWD3,899起

▲台灣虎航中秋促銷，優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航提醒，搜尋出現的金額為票價加上機場稅之含稅價格，優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。另外，為避免系統錯誤讀取訊息產生異常，消費者勿在同一瀏覽器開啟多個分頁，並建議清除瀏覽器瀏覽記錄browsing data。

9月份機場稅參考金額：台北／高雄／台中 TWD500、東京成田 TWD1,054、東京羽田 TWD1,071、沖繩 TWD584、大阪 TWD1,180、名古屋 TWD1,141、福岡 TWD575、茨城 TWD 444、仙台 TWD499、旭川／函館／花卷／小松／岡山／佐賀 TWD292、澳門 TWD555、曼谷 TWD760、釜山／大邱／濟州 TWD591，宿霧 TWD506， 巴拉望／長灘島不隨票徵收，旅客離境時需自行繳交機場離境稅。