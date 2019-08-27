又多一家航空直飛！越捷12/19開航「台北-峴港」　機票最便宜0元起

▲位於巴拿山的「黃金橋」，是越南峴港最熱門景點之一。（圖／七逗旅遊網提供）

記者賴文萱／台北報導

又多一家航空公司要直飛峴港了！越捷航空宣布12月19日開航台北至峴港，由空中巴士A320/A321執飛，飛行時間約3小時就到。為歡慶新航線開通，即日起至8月29日，限時3天於下午1點至3點，祭出150,000張票價0元起（不含稅及手續費）超級優惠機票。

越捷預計於2019年12月19日起開通每日台北－峴港往返班機，由空中巴士A320/A321執飛，單趟飛行時間約3小時。從台北起飛航班於下午3時30分出發，並於下午5時30分抵達峴港；從越南峴港起飛航班於上午10時50分出發，並於下午2時30分抵達台北。

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▲越捷航空自12/19起開通台北-峴港航班，直飛3小時就能抵達。（圖／越捷航空提供）

位於越南中部的峴港為美國「國家地理」評為人生必到的50個景點之一，有「東方夏威夷」之稱，近年更被票選為世界十大爆紅城市的第一名。峴港屬四季如夏的熱帶氣候，年均溫22～29度，有乾季及雨季的分別，乾季為每年的2～5月，而雨季則是5～10月，平均降雨量為85～350mm不等。

越捷也祭出150,000張票價0元起超級優惠機票促銷，即日起至8月29日，限時3天於下午1點至3點開搶。優惠機票可透過越捷官網（www.vietjetair.com），或下載手機App - Vietjet Air購買；所有優惠機票適用於所有往返台北／台中／台南／高雄至胡志明市／河內／峴港之航點，以及泰越捷台中-曼谷航線，機票使用時間自2019年10月1日至2020年6月30日。

越捷航空為目前經營最多台越航線的航空公司，加上台北至峴港新航線共有8條往返兩地之航線，每天飛行近20個班次。