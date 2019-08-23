輕颱「白鹿」發布海、陸警！　24日航班異動一次看

▲受到颱風影響，台灣虎航航班異動。（圖／台灣虎航提供）
記者胡順惠／台北報導
白鹿颱風目前以每小時25公里持續緊逼台灣，氣象局14點30分已經發布陸上颱風警報，台東、屏東及恆春半島納首波警戒，東半部、南部地區要嚴防局部大雨或豪雨，尤其山區更要特別注意局部性大豪雨發生。對空中交通造成一定的影響，提醒要搭機的旅客，出發前要向航空公司確認航班異動資訊。
台灣虎航
受白鹿颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航24日最新航班異動情形如下：
l IT303 桃園-澳門提前至07:00起飛
l IT322 澳門-高雄提前至09:40起飛
l IT268/269 高雄-名古屋來回航班取消
l IT281 東京成田-高雄航班編號改為IT2201，起飛時間為11:50且將改降於桃園機場
l IT288 高雄-沖繩那霸延至8月25日14:30起飛，航班編號改為IT9288
l IT289 沖繩那霸-高雄延至8月25日18:05起飛，航班編號改為IT9289，受限於沖繩機場設施限制，請旅客務必於15:05-16:25完成報到手續
虎航表示，以上時間皆為當地時間，且為24小時制，其餘航班的實際起、降情況，將依天氣狀況調整，請隨時至「航班動態」留意，以取得最新航班消息，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準。
長榮／立榮航空
國際線航班異動如下：
高雄往返福岡航班BR120、BR119取消
高雄往返澳門航班BR835、BR836取消
高雄往返杭州航班B7268、B7267取消
最新航班異動訊息，請多利用長榮航空網站 或APP查詢。
華信航空
國內航線：
台北-台東航班全天取消。
高雄-花蓮航班全天取消。
台北/台中/高雄 09:30以後起飛航班全數取消。
台中出發國際、兩岸航線：
台中-香港 AE1831/1832 航班取消，其餘航班維持正常。
遠東航空
國內線：
上午10時後，除高雄-金門FE091/澎湖-高雄FE082/金門-台北FE068正常執行外，全部取消。
國際線：
松山/桃園出發航班正常
高雄-海口航班FE189及海口-高雄航班FE190延至8/25原時間出發
遠東航空提醒，搭機旅客多利用遠航官方網站/臉書/Line線上客服查詢最新航班資訊。
樂桃航空
國際線：
MM036 高雄→大阪(關西)；MM035 大阪(關西)→高雄
MM934 高雄→沖繩(那霸)；MM933 沖繩(那霸)→高雄
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