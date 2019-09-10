聯合航空超殺機票促銷！飛舊金山來回1萬3　預告要推星際大戰過夜包

▲美國聯合航空慶開航台北-舊金山航線5周年，推出機票促銷優惠。（圖／波音公司提供）

記者賴文萱／台北報導

美國聯合航空為慶祝開航台北-舊金山航線5周年，即日起至10月31日止，推出飛舊金山、紐約、拉斯維加斯經濟艙未稅13,415元起促銷；飛西雅圖、舊金山、洛杉磯等商務艙未稅92,900元起優惠。另外，為回饋旅客，聯航自8月28日起也宣布，前程萬里飛行計畫獎勵里程永久有效，也預告今年底會再推出限量星際大戰過夜包。

聯合航空10日舉行媒體餐敘，由大中華區及韓國銷售董事總經理戴亞斯（Walter Dias）說明聯合航空的最新發展。他說，聯合航空目前18架777-300ER已經全數完成Polaris商務艙的配置，接下來767-300ER、777-200ER、787-10 Dreamliner也將持續更新商務艙配置，其中台北-舊金山航線採用777-300ER，因此台灣旅客都已經能夠體驗搭乘最新的商務艙設施。

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▲美國聯合航空大中華區及韓國銷售董事總經理戴亞斯（左）、台灣區業務總經理唐靜儀（右）。（圖／記者賴文萱攝）

聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀則指出，台北-舊金山航線自開航以來載客率表現亮眼，其中今年1-7月平均載客率高達88.2%，一直以來都居此航線之冠。為慶祝該航線開航5周年，聯航即日起也推出超低價機票促銷。

經濟艙促銷部分，台北-舊金山來回未稅13,415元，台北-紐約（紐華克）來回未稅16,125元，台北-拉斯維加斯來回未稅18,500元，促銷時間自即日起至2019年10月31日止。

豪經艙台北-舊金山來回未稅33,600元，促銷時間自2019年9月30日；商務艙台北-西雅圖來回未稅92,900元，台北-舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯未稅10萬元，促銷時間自即日起至2019年10月31日止。

聯合航空也宣布，自8月28日起，前程萬里飛行計劃會員可以終身使用其累積的里數來兌換機票、飯店，並且享有特別優待。

▲聯合航空先前推出限量蜘蛛人過夜包，受到乘客歡迎。（圖／記者賴文萱攝）

另外，先前聯合航空攜手索尼影業，邀請蜘蛛人打造全新飛行安全影片，也推出限量蜘蛛人過夜包引起話題。聯航也透露，預計今年底前也會推出星際大戰過夜包，要乘客們敬請期待。