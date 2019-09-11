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活動快閃「錯開韓國瑜」　5千留言灌爆馬英九臉書：快跟韓總道歉

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記者趙蔡州／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜10日參加國民黨台北市里長授證典禮，原本有機會與前總統馬英九再次同台碰面，不料馬英九提早到場且不到10分鐘就快閃離開，使得2人巧妙錯開完全零互動。消息曝光後，許多韓粉湧入馬英九的臉書狂酸「心胸狹隘之人」、「為何故意放韓總鴿子」、「雞腸鳥肚」。

馬英九8日晚間參加韓國瑜在新北三重舉辦的造勢活動，但他上台致詞到一半卻碰到韓國瑜本人到達現場，舞台下先是傳出呼喚韓國瑜的聲音，主持人見狀也帶頭喊口號打斷他的致詞。事後韓國瑜致電給馬英九表達歉意，許多韓粉也到馬英九臉書安慰，希望2人之間不要有疙瘩。

▲▼馬英九致詞遭韓粉噓下台。（圖／記者李毓康攝）

▲馬韓10日「同台不同框」引發部份韓粉不滿。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜10日參加國民黨台北市里長授證典禮，原本規劃馬英九與黨副主席郝龍斌要同台挺韓，不料馬英九提早10分鐘左右到場，且在現場僅待了約10分鐘就快閃離場，因此與遲到約5分鐘的韓國瑜巧妙錯開，有機會同台卻零互動也被外界解讀是否造勢時發生的心結未解。

馬韓2人「同台不同框」也引發部份韓粉不滿，還有人跑到馬英九臉書的貼文下狂酸，「雞腸鳥肚」、「唉，你想怎樣啊，你為黨還是為氣」、「沒想到馬前總統是如此心胸狹隘之人」、「今天為何故意放韓總鴿子，國民黨就是不團結才輸」、「昨天還讚美馬先生的好氣度和涵養，今天怎麼又變得如此沒有度量。」

▲▼先閃「沒跟韓同台」　馬英九臉書遭韓粉嗆：心胸狹隘。（圖／翻攝自馬英九臉書）

▲有人抨擊馬英九，但也有網友表達支持，目前已經有5千人留言討論。（圖／翻攝自馬英九臉書）

但也有人說「馬總統支持您，不喜歡您的就不要幫他們就好」、「馬前總統，你應該要習慣韓粉的」、「謝謝您支持韓國瑜，您的寬廣大度的心胸，讓人更愛戴您」、「不要理那些人挑撥離間，我們都知道你沒有放鳥的意思」、「大家冷靜啊，馬總統才沒有這麼小心眼，不要被挑撥了」，目前已經有超過5千人留言討論。

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