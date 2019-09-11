韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜11日到前鎮區請益，過程中並無開放媒體拍攝，不過前鎮區鎮昌里長王輝煌卻氣到跑出來，對著媒體爆料，表示會議發言竟是區長指定，想講卻不能講，他說「我第一個抗議，韓國瑜來就是要聽真話，做什麼區長，為什麼不讓記者們進去，為什麼指定里長發言」，他更嗆區長「市長要聽真話，你卻那麼狗腿」。

▲前鎮區鎮昌里長王輝煌氣沖沖地表示，市長來請益但區長卻指定發言。（圖／記者洪正達攝）

▲前鎮區鎮昌里長王輝煌氣沖沖地表示，市長來請益但區長卻指定發言。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜前進前鎮區請益，過程中並無開放媒體拍攝，但會議接近尾聲，前鎮區鎮昌里長王輝煌卻氣沖沖地跑出來，先對著媒體抱怨，提到過去自己的里辦公室被砸，去報案時還遭到分局長嗆說他是神經，說是在恐嚇他，本來在裡面有跟市長講，想不到韓市長卻安靜無聲。

王輝煌更對著媒體指控，想在裏頭發言卻沒辦法，因為是區長指定里長來問問題，他說「我第一個抗議，韓國瑜來就是要聽真話，做什麼區長，為什麼不讓記者們進去，為什麼指定里長發言」。

▲不管旁人怎麼安撫，里長還是很激動。（圖／記者洪正達攝）

王里長表示自己挺韓國瑜「這場請益活動本來不想來，但怕不來以後很難爭取基層建設，像現在要請養工處來處理路樹到現在還沒解決，路一直補補到現在還是破洞，為什麼不讓媒體進去，什麼事都要讓大眾知道阿，為什麼指定里長發言，可惡！」。

▲高雄市長韓國瑜前鎮區請益。（圖／記者洪正達攝）

他激動說「我直接跟區長說不要用指定的，那麼官僚幹什麼」，更不滿表示「市長要聽真話，你卻那麼狗腿，市府團隊只會會勘都沒做，這些應該要讓市長知道，否則會害到市長，他是順道來跟里長會談，你應該要向柯市長一樣來和里長座談，才能聽到真話」。他越講越氣，不管市議員和新聞局人員怎麼安撫，里長還是非常激動，「我希望換市長能改變，高雄有改變嗎」。

▲前鎮區長李幸娟 。（圖／記者洪正達攝）



事後，前鎮區區長李幸娟表示，先前只是先彙整建議，才能邀請相關單位來回應，並無不讓里長發言。