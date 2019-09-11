影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜參加教育局舉辦資深暨特殊優良教師表揚，結果沒想到有一名獲頒特殊優良教育人員的幼兒園長，在頒獎的時候刻意不跟韓國瑜握手，第一時間記者採訪時，這名幼兒園長表示：「打從心裡不喜歡他」，不過就在報導出來之後，透過教育局來澄清，同時教育局也發表新聞稿表示：「國際禮儀上來說，男女生握手，如果女士不先伸手，男方是不適合主動握手的。因為女園長並未伸手，市長也未伸手，並無拒握之舉」。

▲韓國瑜參加資深暨特殊優良教師表揚大會 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在11日下午4點34分的時候，教育局透過訊息告知記者，這名園長的「主動」說明，這封訊息就寫了：「對於記者這樣的報導，著實感到不妥！人與人之間應該要互相尊重，我跟市長以禮相待的畫面也很清楚的呈現，為何一個不握手就能描述成這樣。本意非如此，請相關報導不要再製造對立，應回歸教育專業，謝謝」。

▲一名幼兒園長在領獎時，拒絕跟韓國瑜握手，但氣氛還算平和 。（圖／記者洪正達攝）

而就在下午5點59分左右，教育局在自家的新聞框當中貼出了正式回應，除了先重申園長的說明以外，在下方也說：「從國際禮儀上來說，男女生握手，如果女士不先伸手，男方是不適合主動握手的。因為女園長並未伸手，市長也未伸手，並無拒握之舉。另今天所表揚的是資深優良教師及特殊優良的教育人員，共計一千多人，大家的努力和表現均有有其專業素養與品德，值得我們表揚和鼓勵！本局堅信人與人以禮相待，不必要的相互的對立是對大家的傷害，也抺殺了所有參與此活動人員的初衷」。

▲一名幼兒園長在領獎時，拒絕跟韓國瑜握手，但氣氛還算平和 。（圖／記者洪正達攝）