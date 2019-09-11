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影／狂野老爺子超速被攔　秒掏「地球通行證」怒嗆警...真實身份曝光網震驚

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記者蔡儀潔／綜合報導

安徽宣城的執勤交警近日攔下一輛超速摩托車，車主陳良全拿出駕照的同時，還掏出一本「地球通行證」，上面寫著「整個地球任何地方可以通行」，讓交警當場傻眼。事實上，這已經不是陳良全第一次這麼做，而且他本人還是一位小有名氣的環遊世界旅行者。

▲▼ 地球通行證 。（圖／翻攝自燃新聞）

▲陳良全與警方爭辯 。（圖／翻攝自燃新聞）

據《燃新聞》報導，陳良全近日被攔下時，振振有詞的說，「發放地球通行證的組織早就有了，不信你去網上搜一下」，當交警說「搜不到的，這不是官方的」時，他激動回應稱，「不是官方的？天下第一牛人就可以頒發的，天下第一狂人可以頒發，地球英雄就可以頒發！」

▲▼ 地球通行證 。（圖／翻攝自燃新聞）

▲整個地球任何地方都能通行的證件。（圖／翻攝自燃新聞）

陳良全還告訴交警，「地球通行證是地球英雄辦的，而地球英雄遠在天邊，近在眼前！」面對底氣十足的車主，交警相當無奈，只好回說，「地球通行證」沒有任何法律效力，將會依法處罰。事實上，這已經不是陳良全第一次做這種事了，他2015年就曾在金麗溫高速公路仰義段，拿出地球通行證。

陳良全騎著人生中第七輛摩托車來到法國巴黎（圖／新華社提供）。

▲陳良全被稱為安徽遊俠，他騎著人生中第七輛摩托車來到法國巴黎。（圖／新華社）

這位陳車主還小有來頭，他2001年底時萌生騎摩托車環遊世界、呼喚和平的念頭，截至2017年底，已經周遊了全世界103個國家。此外，他還開設了個人網站，裡面不僅分享了旅遊心得，而且收錄了媒體對他的報導，其中一篇2012年的新聞寫道，陳良全被稱為「和平使者」、「地球英雄」、「摩托騎士」。

看到陳良全的「履歷」後，不少網友被其震撼，認為他確實是一個狂人，不過有人對他掏「地球通行證」的行為表示，「他是來搞笑的嗎」、「沉溺在自己的世界裡無法自拔，真仙人也」、「這事至少得銀河交警隊才能管吧？」、「他在索馬里騎行過，快手上有」、「狂野老男孩」。

►►安徽遊俠陳良全　騎摩托車周遊93國宣傳和平

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