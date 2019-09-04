雷達測速器快狠準！台九南迴段抓違規　受罰民眾：三眼提款機

▲台東大武警分局使用最新型雷達測速儀器，因外型特殊，受罰民眾PO網稱「三眼雷射提款機」。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武警察分局針對轄內省道易肇事路段，在省道台9線加強取締惡性交通違規，為了提升超速違規取締品質，使用了最新型的雷達測速儀器，因外型特殊，日前竟有網友PO網打卡自我解嘲稱作三眼雷射提款機。



許多交通事故的發生，都是因為民眾不遵守交通安全規則引起，因此針對易肇事的惡性交通違規，大武警察分局在轄內省道各個易肇事違規路段，規劃交通稽查取締工作，尤其是超速違規的取締，更搭配新式雷達測速儀器來提升執法品質，以達到有效降低交通事故的目的。





近來有民眾在行經南迴公路省道台9線425公里處時，因超速違規遭員警攔下製單舉發，網友KUSO自己被開單的狀況，因為警方使用的雷達測速儀器外觀像有三隻眼睛，加上被開單的感覺像是自己被當成提款機，所以就在警方執勤地點打卡，PO網稱作三眼雷射提款機。

曾有民眾表示雖然被警察開單，不會是一件愉快的事，但對於警方在維護交通安全工作所付出的努力，站在廣大用路人的立場必須給予肯定與支持，也佩服警方取締超速所使用的雷達測速儀器，能夠精準捕捉到車輛違規超速畫面。



大武分局提醒，行經山區或易肇事路段，應減速慢行千萬不要超速行駛，為了您與其他用路人的安全，請遵守交通安全規則，快樂出門、平安回家。