油門有魔性！時速100km視野變超窄…催上火加罰2萬4千+吊扣牌

記者孫于珊／台北報導

十次車禍，九次快！台北市內湖警分局特別製作交通安全宣導影片，以實際案例解說超速的危險性，片中的恐怖車禍，打滑、相撞、車體粉碎等，令人看得怵目驚心，而肇因多半是「油門催上火」！車速越快，視野越窄，時速40公里的視野有100度，但時速100公里的視野僅有40度。

▲速度過快反應不及！兩車相撞釀悲劇。（圖／記者孫于珊翻攝）

據統計，內湖區近3年共發生101件超速失控交通事故，造成2人死亡，135人受傷，主要集中路段在潭美街、環山路2段、民權大橋、內湖路1段、康寧路3段；另夜間易嚴重超速路段為堤頂大道1段、堤頂大道2段、南京東路6段。

內湖分局將在易超速肇事路段、時段擺設移動式測速照相，不定時、不定點規劃編排勤務，並針對深夜嚴重超速加強取締，以達遏阻超速違規。統計今年1至7月移動式測速已舉發6803件，較去年同期3989件增加2814件，約增70.5%，而這段期間，失控交通事故發生20件，較去年同期減少3件，約少13%，已見成效。另自今年8月起已舉發深夜嚴重超速（逾速限40公里）46件。

據國外研究分析資料，時速50公里發生事故造成的死亡率高達8成多！內湖分局呼籲，取締是為了減少事故發生；同時也提醒，依道路交通管理處罰條例第40條規定，行車速度超過最高之速限可處1200至2400元罰鍰，而同法第43條規定超過最高規定之速度60公里，除加重處6000至2萬4000元罰鍰外，並吊扣汽車牌照3個月！請民眾務必遵守速限行駛，保障安全也避免荷包失血。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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