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申訴4000元超速罰單！退休男「花1百萬」打官司3年　結果仍輸了

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「死亡閃光」專抓改管／拉轉飆車族　英國將推噪音照相機（圖／翻攝自stocksnap）

▲申訴4000元超速罰單，工程師「花1百萬」打官司3年。（圖／翻攝自stocksnap）

記者趙蔡州／綜合報導

英國一名71歲退休工程師凱德威爾（Richard Keedwell）2016年開車到伍斯特旅遊，事後他卻收到一張100英鎊（約新台幣3864元）的超速罰單，但他認為自己絕對沒有超速，決定到法院打官司申訴，不料耗費了3年時間、花費3萬英鎊（約新台幣115萬）後，他最終仍不幸敗訴。

根據英國《鏡報》報導，凱德威爾2016年11月開車到伍斯特旅遊1天，事後他卻收到一張100英鎊的超速罰單，內容指稱他在限速30英里（約48公里）的路段開到35英里（約56公里），但他認為自己絕對沒有超速的情況，決定上法院提出行政訴訟。

凱德威爾僱用了一名影片與電子專家協助。專家出庭時指稱，測速照相機可能是因為故障，或被相鄰車道的汽車影響才會觸發。

▲台南市警局自9月5日起，執行「加強速度管理執法專案」，針對超速等重大違規全面強化取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲專家指稱，測速照相機可能是因為故障，或被相鄰車道的汽車影響才會觸發。。（圖／ETtoday資料照片）

他原本預估官司很快就會解決，不料這場官司一打就是3年，他為此付出了3萬英鎊的高昂訴訟費，包含2.1萬英鎊（約新台幣81萬元）律師費、7000英鎊（約新台27萬元）法庭費用，還有一些往返法院的車資費用，連過世兒子留下來的遺產都被他全部花光，

悲劇的是，凱德威爾今年8月打輸了官司，接著上訴皇家法庭也被駁回。凱德威爾表示，自己對整個司法體系感到厭倦，對於花費如此多錢打官司也覺得後悔，但他真的很想討回公道、證明自己的清白。

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