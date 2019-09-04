不爭一時安全一世　民代被開單還感謝警方！

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▲台南市警六分局警方9月5日起將強力取締違規超速，民眾請注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局警方9月5日起將強力取締違規超速，民眾請注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「十次車禍九次快」，台南市警局8月份在台南市易肇事路段規劃執行「闖紅燈大執法」，有效降低交通事故，為此市警局訂於9月5日起啟動大執法第2彈「加強速度管理執法專案」，強力發締超速違規行為。

台南市警六分局指出，分析台南市2017年至2019年8月18日交通事故資料，其中「自撞」及「超速」之交通事故致死案件高達235件，造成數以百計的家庭破碎。超速致死之事故案件多發生在台南市轄內較為郊區的台20、台19甲、台1線、台3線及台17線等路段，本次執法重點將放在上述路段，適時調整及架設移動式取締超速執法器材，同時也提醒駕駛朋友，「超速」除了會使駕駛人不及反應遭遇的危險狀況外，更會間接提高事故發生後的嚴重性，在此提醒各位駕駛朋友，如果是擔心上班或上課遲到，不妨在預定的時間提前出門外，更將您平常開車速度的習慣減少時速10公里。

▲台南市警六分局警方9月5日起將強力取締違規超速，民眾請注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局分局長陳建民提醒駕駛朋友，開車要繫安全帶、騎車要戴安全帽，行經交叉路口時，要有防禦駕駛的觀念，減速慢行、輕踩煞車，他並分享一則案例：「記得之前服務過的單位，有位民意代表因當日開車趕行程，過度疲勞，超速違規，適逢1名員警執勤將其攔下，該民意代表並未表明身分，員警依法製單後，其平安返家，該民意代表翌日致電給分局長表示，當下倘無員警正確執法，他可能無法平安返家，並再次表達感謝員警救他一命。」

六分局呼籲民眾出遊前，如能先做好功課，掌握相關交通資訊、檢查車況、妥適規劃行程，並提早出門，不要違規、不要超速，就能有個順心愉快的假期。

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