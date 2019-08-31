佈局2020區域立委　徐永明：將審慎徵詢邱顯智、陳孟秀

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量黨主席徐永明30日於黨中央與前主席邱顯智及立委黃國昌召開人事公布記者會，徐永明表示時代力量2020選戰的目標是政黨票要衝到250萬票，當選8席不分區立委。針對下一階段的區域立委提名進度，徐永明31日表示，將審慎徵詢前主席邱顯智和前秘書長陳孟秀的意願，盼有更多優秀人才加入「改革護台」的選舉列車，為實踐理想共同奮鬥。

徐永明30日表示，時代力量目前在區域立委提名六席，最近設定的目標是不分區將提八席，政黨票要衝到250萬票，強調「這是未來的選舉目標」，希望新團隊大家能夠全力以赴，讓時代力量在既有的基礎、以及歷任黨主席的領導下，未來更往上邁進。

針對時代力量下一階段的區域立委提名進度，徐永明31日說，會審慎徵詢前主席邱顯智和前秘書長陳孟秀的意願，盼有更多優秀人才加入「改革護台」的選舉列車，為實踐理想共同奮鬥。徐永明強調，在中選會正式受理立法委員選舉候選人登記申請之前，時代力量都不會放棄作為「伯樂」的歷史機會。

此外，徐永明也說，時代力量新任的四位正副秘書長，平均年齡雖然只有31.5歲，但都歷經過2018年地方大選，為時代力量在各地開創社會支持基礎，「戰功」卓著。徐永明認為，時代力量四位正副秘書長兼負「學運」、「選舉」雙重經驗，相信在2020大選與它黨選策，或與「學姐」、「學霸」的良性競爭互動，將為台灣政壇帶來新氣象。

另外，與民進黨對談進度部分，徐永明證實，雙方幕僚已在29日上午於捷運善導寺站附近的咖啡館見面，時力幕僚也再次強調對談內容不限，包括政策、選區和總統人選等。但對於時代力量希望兩黨對談以「公開」方式進行，民進黨幕僚則表示，必須將相關意見帶回主席室討論，才能有進一步回應。