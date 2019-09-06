月子中心1晚6500！天龍妻堅持「住滿28天」不貸款就放生　兩派人吵翻

▲老婆要求在月子中心住上28天。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前聽朋友訴苦，台北的月子中心1晚要價6500，重點是，老婆堅持住28天，咬牙貸款也要「住好住滿」，否則就離婚。身為旁觀者的他，不禁疑惑「這樣的價錢合理嗎？」而問題也引發鄉民論戰。

網友前幾天在PTT八卦板提到，「聽我朋友說，剛剛去看月子中心一晚6500，太誇張了吧，我去住五星級飯店也差不多這個價錢。他老婆要求住滿28天，扣掉住醫院剛好1個月，做好做滿。」

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▲月子中心不僅包三餐，還會幫忙顧小孩。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

得知這樣住下來要花18萬，還必須去貸款借錢，同時太座那也不斷施壓，「不貸款就離婚」，這讓當事者壓力頗大；而身為朋友的他也忍不住質疑，「台北月子中心一晚6500合理嗎？」

對此，許多鄉民直言，這個價碼已經算是平價了，「朋友聯發科老婆生，住一晚1.5w的」、「五星級飯店應該不會幫你照顧剛出生嬰兒，包三餐吧，用這樣比喻也太不尊重那些幫你做這些事情的人力了」、「台北市6500很便宜」、「你的飯店有含24hr照顧嬰兒跟三餐嗎」。

▲網友正反吵翻。（圖／翻攝自PTT）

一派人認為，老婆都已經又痛又累又辛苦了10個月，享受一下是應該的，「這男人有夠無能，懷胎10月生的時候痛出來還要跟你姓，從頭到尾就只出精子」、「付不起當初就不要生啊」、「勸你還是花下去吧，不然會被嘴一輩子」、「老婆一輩子才住幾天，連這樣都出不起」。

當然，也有許多人不以為然，直言「老婆為了跟朋友炫耀才想住月子中心的」、「人貴自知，沒貴婦命就不要住貴婦房」、「沒有錢學人家生小孩」。

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