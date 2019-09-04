簽完「不准搞失蹤」條約人妻離家10天　夫找到人先離婚再討200萬

記者黃翊婷／新北報導

杜姓男子不滿顏姓妻子老是離家出走，雙方決定簽署「不准搞失蹤」的切結書，沒想到簽完隔年妻子就無故離家，一走就是10天，這才氣得決定提告求償200萬元。不過，新北地院法官認為違約金數目太過龐大，最後裁定顏女應賠償杜男2萬元。

▲杜男不滿妻子婚後老是離家出走。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

杜男在判決書中主張，他與妻子是在2005年11月結婚（現已離婚），婚後育有3名子女，但對方在婚姻關係存續期間經常無故離家，棄年幼子女於不顧，這才在2017年8月協議簽署切結書，內容載明「不可聯絡不到人、搞失蹤、欺騙家人，如有再犯以上條約並賠償杜XX200萬新台幣」，沒想到切結書才簽完1年，妻子就又離家出走，他急得報警協尋，經過10天才找到人，實在忍無可忍，最後心寒決定離婚，同時提告求償200萬元違約金。

而顏女辯稱，她的確簽過切結書，但離家出走不是出於無故，是因為不堪丈夫虐待，對方婚後疏於照顧子女，還經常以言語暴力對待，甚至曾持槍威脅，報警處理也的確在家中找到一把殺傷力強大的BB槍，如果不是受到家暴，她又何必在簽完切結書短短1年多就離家、協議離婚，一切都是因為生命受到威脅。

▲顏女則反咬是受到丈夫家暴。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

新北地院法官調閱兩人的對話紀錄，發現杜男曾傳送訊息表示，「是否原諒老公剛剛很怪」、「對不起」、「我剛剛真的不知道我在做什麼」、「我現在是廢人」，雖然顏女聲稱受到家暴，但一切都只有單方面的說詞，單憑上述這些訊息，實在難以認定男方一定有施暴行為。

考量到一般社會客觀事實以及雙方經濟狀況，法官認為，顏女離家天數很短，兩人卻在「重逢」當天就協議離婚，可見這段婚姻原本就有難以維繫的狀況，因此裁定酌減違約金，判她應賠償丈夫2萬元。

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