　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

腦死媽媽苦撐117天　開心迎接健康寶寶出生...結局有洋蔥

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼嬰兒,新生兒,寶寶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲27歲的伊娃在被宣告腦死後的117天生下女嬰艾麗斯卡。（圖／取自Pexels）

實習記者曾筠淇／綜合報導

捷克27歲婦女伊娃（MrtváEva）懷孕16週後，於4月被宣判「腦死」，在醫療團隊極力幫助下，她身上的器官得以維持運作，而腹中胎兒的生命跡象也被持續追蹤，被宣告腦死後的117天，她在8月15日順利剖腹產下女嬰艾麗斯卡（Eliska）。寶寶的體重達2.13公斤，是全球「腦死媽媽」生下最高體重也最成熟的嬰兒。

據西法蘭西報（Ouest-France）、黎明報（Dawn News）報導，伊娃的大腦在2016年被診斷患有動靜脈畸形，她在今（2019）年4月21日時被發現失去知覺，而大腦嚴重出血後，晚上就停止呼吸並被宣告腦死，不過在當時，她已經懷孕16週了。因此，醫療團隊努力維持伊娃的心臟、肺、腎等器官運作，並且監控胎兒的生命跡象。

捷克第二大城市布爾諾（Brno）大學醫院麻醉科主任醫師加爾（Roman Gal）透露，他們透過模仿母親的動作來刺激嬰兒發育，像是護理師會對著艾麗斯卡「說話」，還有治療師會移動伊娃的雙腿來模擬走路狀態。

小嬰兒的手臂（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲醫療團隊模仿母親的行為，讓嬰兒可以順利發育。（圖／取自Pexels）

加爾2日還在新聞發布會上表示，「這位母親在宣告腦死後117天 ，在上個月懷孕34週，剖腹產下女嬰。」艾麗斯卡出生的體重達2.13公斤，全球約有20個類似案例，但她是腦死母親所生下最重且最成熟的嬰兒。雖然艾麗斯卡8月15日才出生，比原定剖腹日期晚了幾天，但這些時間更有利嬰兒發育，不但讓體重增加，她的肺也能獨立運作。

迎接艾麗斯卡出生的同時，伊娃早在臨床時就離世了，因此在剖腹手術結束後，加爾的醫療團隊便拿掉了她的生命維持設備。艾麗斯卡住院兩週後，她的父親便將她帶回家，並交由她的姨媽餵食母奶。

ET快訊
人妻熱戀已婚男同事「瘋狂壞壞」懷孕　設局綠帽夫補票墮胎..G
獨／韓國瑜副手名單有3份！朱立倫不要位子一定會幫忙
穿拖鞋買肉圓中20.47億！史上第四高威力彩得主是吳宗憲友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

小動物遭氣球線纏住還誤食碎片　美國這縣罰「故意放手」250美元

25歲女買星巴克「杯身藏羞辱暗號」　媽心疼衝現場電爆男店員

影／他帶13歲「五官深邃妹」開房間　4警衝進門逼出證件…對照名字後糗爆！

腦死媽媽苦撐117天　開心迎接健康寶寶出生...結局有洋蔥

萬聖節擺滿血淋淋「假疤痕」　網友看歪全笑翻：以為來到情趣用品店

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

網紅開箱3千元iPhone 11山寨機 「尋找iPhone」竟驚見谷歌地圖...

腦死媽媽苦撐117天　開心迎接健康寶寶出生...結局有洋蔥

萬聖節擺滿血淋淋「假疤痕」　網友看歪全笑翻：以為來到情趣用品店

男孩坐籠前唸故事給狗狗聽　每次結束都求媽：可以帶一隻回家嗎

小S跟老公「穿這樣」朝聖美國火人節！　網一看全傻了

楊謹華正面大挖空「胸」狠逛BV　驕傲爆天天洗澡養美胸

拚市政行程又有韓粉喊「凍蒜」　韓國瑜忙撇清：這個時間跟選舉無關

歡迎來台東移訓！　國訓與東體攜手設立東部訓練基地

少女被拐下海！月入高達40萬+送iPhone7　逼先「試車」後卻一場空

蘇貞昌喊話郭台銘：投資中國大陸也能投資台灣「才是愛台表現」

長期胃抽痛！專家曝「2飲食重點」減不適...想護胃吃這些

頂烈日+翻越礁石搬運遺體　15海巡隊員12小時全虛脫：這一切都值得！

早上大吵一架！母剛跳日月潭命危　兒接著醉倒停車場...下秒遭輾爆頭慘死

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

新奇熱門新聞

很高端　陸男逛上海好市多震撼了

腦死媽媽撐117天　生健康寶寶..

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本..

俄羅斯人買球棒當行車隨身武器

豆漿當水喝　男子胸部變D罩杯

萬聖節賣假疤痕　網友以為是情趣..

AV女優「潮吹」造假　偷藏透明..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

清水健示範火車便當　女優爽到哭

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

男擠扁桃腺結石　下秒噁噴爆漿粒

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜..

世界最長單字　189819字母..

更多熱門

相關新聞

Skoda公布Scala蒙地卡羅版定裝照

在先前對外預告後，捷克車廠Skoda也正式公布2020年式Scala蒙地卡羅（Monte Carlo）特仕車的定裝照。儘管蒙地卡羅特仕版僅針對內、外觀進行變更，但透過更明顯的運動風格，讓Scala這款小型5門掀背車帶來不同感受，最快於今年底就會開始交車。

子宮頸過短...她6個月早產「巴掌龍鳳胎」

單親媽撞車腦死　器捐12部位創紀錄

華克夢幻切入拋投　捷克全傻了

流產送命遭挖墳　大馬少女疑遭性侵

關鍵字：

腦死女嬰懷孕捷克

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

好市多中和店將實施新政策　網推爆

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面