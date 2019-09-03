腦死媽媽苦撐117天　開心迎接健康寶寶出生...結局有洋蔥

▲27歲的伊娃在被宣告腦死後的117天生下女嬰艾麗斯卡。（圖／取自Pexels）

實習記者曾筠淇／綜合報導

捷克27歲婦女伊娃（MrtváEva）懷孕16週後，於4月被宣判「腦死」，在醫療團隊極力幫助下，她身上的器官得以維持運作，而腹中胎兒的生命跡象也被持續追蹤，被宣告腦死後的117天，她在8月15日順利剖腹產下女嬰艾麗斯卡（Eliska）。寶寶的體重達2.13公斤，是全球「腦死媽媽」生下最高體重也最成熟的嬰兒。

據西法蘭西報（Ouest-France）、黎明報（Dawn News）報導，伊娃的大腦在2016年被診斷患有動靜脈畸形，她在今（2019）年4月21日時被發現失去知覺，而大腦嚴重出血後，晚上就停止呼吸並被宣告腦死，不過在當時，她已經懷孕16週了。因此，醫療團隊努力維持伊娃的心臟、肺、腎等器官運作，並且監控胎兒的生命跡象。

捷克第二大城市布爾諾（Brno）大學醫院麻醉科主任醫師加爾（Roman Gal）透露，他們透過模仿母親的動作來刺激嬰兒發育，像是護理師會對著艾麗斯卡「說話」，還有治療師會移動伊娃的雙腿來模擬走路狀態。

▲醫療團隊模仿母親的行為，讓嬰兒可以順利發育。（圖／取自Pexels）

加爾2日還在新聞發布會上表示，「這位母親在宣告腦死後117天 ，在上個月懷孕34週，剖腹產下女嬰。」艾麗斯卡出生的體重達2.13公斤，全球約有20個類似案例，但她是腦死母親所生下最重且最成熟的嬰兒。雖然艾麗斯卡8月15日才出生，比原定剖腹日期晚了幾天，但這些時間更有利嬰兒發育，不但讓體重增加，她的肺也能獨立運作。

迎接艾麗斯卡出生的同時，伊娃早在臨床時就離世了，因此在剖腹手術結束後，加爾的醫療團隊便拿掉了她的生命維持設備。艾麗斯卡住院兩週後，她的父親便將她帶回家，並交由她的姨媽餵食母奶。