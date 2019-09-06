協志工商「自我了斷」停招3年　私校工會籲解凍14年的高中學費

▲明年創辦屆滿半世紀的協志工商，董事會決定暫停招生3年規劃轉型。（圖／協志工商提供）

記者崔至雲／台北報導

有2000多名學生、200名教師的協志工商昨（5日）宣布將在109學年度起停招三年，之後再計畫轉型為國際雙語學校。全國私校工會認為，協志工商宣布停招已為高中教育敲下警鐘，為何一所辦學正常的私立高職會「自我了斷」、選擇停招進而停辦轉型？值得社會關注和省思。

私校工會理事長尤榮輝指出，協志工商似未有安置教職員計劃就先停招、三年後停辦轉型，若造成200位教師失業，以及區域性教育資源的失衡，是缺乏社會責任的作法，主管機關應主動瞭解狀況，不能輕易讓學校說停招就停招。

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尤榮輝說明，協志工商主動停招的理由是「近年因社會大環境改變，少子化衝擊致私校經營日趨艱難，學生素質低落，政策不明，致協志為繼續完成中等教育使命與理想受極大挫折，難發揮創校理想。」簡單說，就是少子化後，學校教育資源枯竭，大部份私立高中已出現財務困難，而政府卻擺爛坐視不管，而任由私校自生自滅。

從統計數字來看，107年度全國高中學生總共有約69.7萬人，其中公立高中生約有40.7萬人，而私立高中生約有29萬。榮輝表示，如果公立高中人數維持40.7萬不變，三年後到110年度，就讀私立高中人數只剩下15萬人（減少48%），六年後的113學年度，只剩11.4萬人（減少61%），這些數字意味，若政府放任現狀持續而無所作為，三年後，私立高中職將會「屍横遍野」，大部份學校財務將極度惡化而停招、停辦。

▲協志工商創辦人何明宗發給全校教職員公開信，說明停招轉型原因。（圖／私校公會提供）

私校工會指出，14年來物價已高漲，教職員的晉薪、調薪，以及退休金帶給學校的財政負擔越來越沉重，加上少子化後生源減少、收入大幅減少，學校財務勢必惡化，比較好的學校用過去的累積盈餘苦撐，財務不健全的學校就只好減少教育投資，甚至扣減教師薪資，導致教育品質惡化。

私校工會提到，少子化造成私校收入大幅減少，而政府又凍漲私立高中學費長達14年之久，巧婦難為無米之炊，總總客觀不利條件，讓有心辦學的私校就算再怎麼努力也看不到未來。

從2015年以前，教育部管轄的高中職就有7所學校已停招，包括嘉義市大同高職、台南縣天仁工商、花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中及益新工商、屏東縣志成工商及新基高中。2017年，曾經是台南市的明星私中城光中學吹熄燈號，今年5月台南鳳和中學也決定停招國中部。尤榮輝擔憂表示，種種跡象顯示，私立高中教育面臨的危機不下於高等教育，卻得不到政府和社會的重視。

私校工會說，一個負責任的政府不應坐視私校教育資源枯竭、品質惡化卻毫無作為，全國私校工會呼籲教育部應盡速檢討凍結14年的高中學費政策的必要性與合理性，針對私立高中職普遍面臨的財務危機，提出解決方案，否則一定會有越來越多私立高中步上協志工商後塵，停招後停辦，這是國家教育的重大損失，也會造成不少私校教職員中年失業。

