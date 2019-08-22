僅剩19名在職生　嘉義縣弘德工商董事會決定「停招退場」

▲弘德工商因少子化影響，董事會決定停招退場 。（圖／翻攝自弘德工商臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

受到少子化影響，嘉義縣朴子市私立弘德工商招生不易，董事會7月12日開會討論後，決定停止招生，未來將改為「長照及日照中心」的型態經營。對此，代理校長樊自立提到，「夜間部多媒體應用科目前有19名學生，校方將會繼續教學，帶他們到畢業為止。」

據了解，私立弘德工商於民國49年創校，由於位置較為偏僻，再加上受到少子化衝擊，招生不易，曾被教育部列入「101學年度轉型及退場輔導學校」，校方當時還特別印製「1萬元助學圓夢券」，讓學生以此抵免學雜費。

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去年日間部學生剩下34人，進修部學生44人，董事會就曾討論過要停招，不過前學務主任樊自立仍希望能夠維護嘉義縣沿海學子的就學機會，在今年2月1日接任代理校長後，力拚轉型，努力經營，除了針對市場就業，將招生科班精簡為多媒體應用、時尚造型及餐飲管理科，同時還開辦進修部免試入學單獨招生。即便如此，學校依舊難敵少子化影響，董事會7月12日仍決議停招退場。

樊自立說明，學校目前只剩下5名教職員，沒有減薪也沒有資遣教師；學生方面，日間部的16名特教學生，日前經教育部同意，已經安置到其他學校，至於夜間進修部多媒體應用科的19名學生，都是在職生，還有1年才畢業，校方將會繼續提供他們師資教學到畢業。

董事會通過決議提報，目前還未受到教育部核准，弘德工商已現停止招生，將在1年的時間內轉型基金會，改經營長照及日照中心。

▲台南百年長榮中學爆發減薪風波，（圖／長中教師會提供）

除了弘德工商，少子化浪潮也波及其他私校，具有百年歷史的台南市私立長榮中學，學費多年未漲，但學生數量減至過去的一半，支出持續增加之下，加上退休人員給付沉重，近年來已入不敷出，董事會因而決議「減薪」，全數員工薪資不論年資深淺，一律發放23100元，引起教職員工強烈不滿。