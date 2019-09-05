　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

少子化衝擊！辦學屆滿半世紀　嘉縣協志工商宣布停招3年

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 明年創辦屆滿半世紀嘉義縣民雄鄉協志工商，董事會決定暫停招生3年規劃轉型。 。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲明年創辦屆滿半世紀嘉義縣民雄鄉協志工商，董事會決定暫停招生3年並規劃轉型。 （圖／翻攝自google map）

記者翁聖勳、廖安莘／嘉義報導

因少子化衝擊，民國59年創校的嘉義縣私立協志工商，4日向教育部國教署申請停招，董事會決定暫停招生3年並規劃轉型，停招轉型後，再以另一種教育型態服務國家社會。創辦人何明宗5日發給全校教職員公開信，說明停招轉型原因；校長蔡英仁也表示，停招轉型獲校務會議通過，不影響學生及教職員權益。

蔡英仁指出，少子化浪潮，招生困難，教師感受沒尊嚴，學校不是經營不善因此停招轉型，而是因應教育環境改變，積極主動轉型，校方預計將轉型為國際雙語學校，停招3年，不會影響學生受教權。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 明年創辦屆滿半世紀嘉義縣民雄鄉協志工商，董事會決定暫停招生3年規劃轉型。 。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲協志工商創辦人何明宗發給全校教職員公開信，說明停招轉型原因 。（圖／記者翁聖勳翻攝）

何明宗也在公開信提到，「協志工商59年創校，先後已培育5萬多名優秀畢業生。近年因社會大環境轉變，少子化衝擊下，私校經營日趨困難，學生素質低落，政策不明，協志欲繼續完成教育使命與理想，受極大挫折。」

「經長期思考，校務會議及董事會議研究後通過，決定目前學生2000多名，教師200名，為求將來朝國際化及推展社會教育文化、社會福利化新教育理念推進，從明年起暫停招收新生，停招轉型後，再以另種教育型態服務國家社會。」

他表示，「辦學50年屆滿前，頗覺倉促不捨，但想到教育是造福國家社會的偉業，為以後千百年永續發展過程中，務必調整，注入新元素接續永久存在的使命。此次暫停招生3年，將積極規劃轉型，讓『協志』永遠屹立不搖，造福後代子子孫孫。」

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

勾結人蛇助陸女假結婚來台賣淫　移民署官員還飛大陸「教學」

海流海浪大！綠島5潛水客險回不來　海巡即刻救援

ET快訊
獨／冷血割稻尾！錢莊老闆死後手機都「已讀」　3煞埋屍續收帳款
黑丁妹深蹲開M腿跳鋼管！「蜜桃肉炸出」紅衣哥秒伸手　一換角度
驚悚！擄殺老闆火化掩埋...最殺凶嫌利奇馬颱風返老家「護屍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

引領USR使命　天下大學公民評選台南成大榮登龍頭

少子化衝擊！辦學屆滿半世紀　嘉縣協志工商宣布停招3年

藍委批新課綱歷史課本「推台獨、滅中華民國」　國教院澄清：與事實不符

全台第1副自駕車專用試車號牌發出了！　編碼「試0001」

擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

2種水果超通腸！他自曝「每吃火龍果就順」被推爆　鄉民加碼：柚子也超兇猛

善耕365／能把餐盒「借」回家　酮伴咖啡盼減少更多垃圾

巡迴10年說再見！40呎貨櫃車「台灣文學行動博物館」最終站在桃園

打破「熱菜放冰箱會壞」迷思！專家：降到60度就好　網震驚...卻陷兩難

「統一烘焙盃」助圓夢！學生麵包小七熱賣　賺進逾14萬分潤獎金

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

引領USR使命　天下大學公民評選台南成大榮登龍頭

少子化衝擊！辦學屆滿半世紀　嘉縣協志工商宣布停招3年

藍委批新課綱歷史課本「推台獨、滅中華民國」　國教院澄清：與事實不符

全台第1副自駕車專用試車號牌發出了！　編碼「試0001」

擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

2種水果超通腸！他自曝「每吃火龍果就順」被推爆　鄉民加碼：柚子也超兇猛

善耕365／能把餐盒「借」回家　酮伴咖啡盼減少更多垃圾

巡迴10年說再見！40呎貨櫃車「台灣文學行動博物館」最終站在桃園

打破「熱菜放冰箱會壞」迷思！專家：降到60度就好　網震驚...卻陷兩難

「統一烘焙盃」助圓夢！學生麵包小七熱賣　賺進逾14萬分潤獎金

港交所交易系統出包　衍生品交易暫停...拖累港股由漲轉跌

回流台商再增櫻花、泰豐等6家！　累計投資金額逾5,767億元

海巡署秀史上最貴開箱　陳國恩幽默嗆毒梟：隨時幫您代收　

F.I.R.圓夢合作日本20年天團！　獲成員吉他伴奏Lydia爽翻

微風周年慶消費滿5千元抽桂冠艙　Breeze Pay點數抵用賺10倍

台北公開賽／呂家弘碰渡邊航貴　2015世青奪牌班底齊聚

努力撐過這一周！12星座運勢曝「處女、雙魚」狂掃颱風尾

獨／冷血割稻尾！錢莊老闆死後手機都「已讀」　3煞埋屍續收帳款

中職／桃猿孩子寶趴　首創球場征服障礙賽

本宮賞你的！台南宮廷風網美手搖杯IG爆紅　「朕不給你不能要」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

外送員超怕接的單！揭密點這種最..

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨..

颱風法西生成！最新路徑出爐

機車椅墊爆開！長出奶棕白菇菇…..

客滿要等2小時！候位一家人問一..

玲玲大雨炸！北北基宜大雨特報

即／玲玲大雨4縣市灌1天　法西..

上班吃鳳梨！「4年實測下場」驚..

Yahoo大當機　網哀號：真的..

背女倒垃圾！嬤低級玩笑惹怒媽：..

上海好市多會賠慘！內行曝穩賺真..

即／玲玲盤據「北部天黑炸雨」　..

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台..

他台北松山叫客製便當　開蓋樂歪

更多熱門

相關新聞

經濟部砸4.5億幫傳統機車行轉型

經濟部在本月初對行政院進行「電動機車補助與車行轉型升級」專案報告，內容提到，今年起至 2022 年，協助從業人員提升維修技能，預計編列 4.5 億元預算，初期先輔導國內 1 萬家傳統機車行轉型，同時也提供優惠融資貸款

弘德工商董事會決定「停招退場」

長榮中學砍薪怪少子化？教師會批管理不善

新手爸媽快看！生1胎與2胎投保規劃大不同

淡大套房待租逾600間　房東上街攬客「要租來講價」

關鍵字：

少子化協志工商停招轉型

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面