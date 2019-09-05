少子化衝擊！辦學屆滿半世紀　嘉縣協志工商宣布停招3年

▲明年創辦屆滿半世紀嘉義縣民雄鄉協志工商，董事會決定暫停招生3年並規劃轉型。 （圖／翻攝自google map）

記者翁聖勳、廖安莘／嘉義報導

因少子化衝擊，民國59年創校的嘉義縣私立協志工商，4日向教育部國教署申請停招，董事會決定暫停招生3年並規劃轉型，停招轉型後，再以另一種教育型態服務國家社會。創辦人何明宗5日發給全校教職員公開信，說明停招轉型原因；校長蔡英仁也表示，停招轉型獲校務會議通過，不影響學生及教職員權益。

蔡英仁指出，少子化浪潮，招生困難，教師感受沒尊嚴，學校不是經營不善因此停招轉型，而是因應教育環境改變，積極主動轉型，校方預計將轉型為國際雙語學校，停招3年，不會影響學生受教權。

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▲協志工商創辦人何明宗發給全校教職員公開信，說明停招轉型原因 。（圖／記者翁聖勳翻攝）

何明宗也在公開信提到，「協志工商59年創校，先後已培育5萬多名優秀畢業生。近年因社會大環境轉變，少子化衝擊下，私校經營日趨困難，學生素質低落，政策不明，協志欲繼續完成教育使命與理想，受極大挫折。」

「經長期思考，校務會議及董事會議研究後通過，決定目前學生2000多名，教師200名，為求將來朝國際化及推展社會教育文化、社會福利化新教育理念推進，從明年起暫停招收新生，停招轉型後，再以另種教育型態服務國家社會。」

他表示，「辦學50年屆滿前，頗覺倉促不捨，但想到教育是造福國家社會的偉業，為以後千百年永續發展過程中，務必調整，注入新元素接續永久存在的使命。此次暫停招生3年，將積極規劃轉型，讓『協志』永遠屹立不搖，造福後代子子孫孫。」

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