新手爸媽快看！少子化家庭投保規劃有撇步　生一胎與兩胎考量大不同

▲生1胎與2胎保險規劃大不同，保險業者建議，父母親應強化自身醫療保障，不留負擔給下一代。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣近3年來出生數逐年下降，少子化現象日趨嚴重，保險業者提醒，少子化家庭保險規劃思維，應不同於傳統多子家庭，父母親應強化自己醫療保障，以及不留負擔給下一代，建議保單選擇可以用2大原則作為優先考量。

根據台灣人壽內部保戶數據指出，以40歲至50歲的保戶群體中，其中父母只為單一小孩進行投保的約占26.6%；數據也顯示，這類家庭父母喜歡購買的險種，以醫療險最多，占整體險種的20.05%，其次為還本型保險，約占整體險種的12.5%。

以數據進行分析發現，因應一子化家庭，父母多選擇健康保險強化自身醫療保障，如終身醫療險、長期看護／失能保險，希望能夠不成為家庭的經濟風險，另外也規劃還本型保險，以確保老年後的退休收入。

以台灣來看，生一個小孩的家庭未來將越來越普遍，台灣人壽建議，小孩未來面臨獨立照顧自己，與扶養父母的壓力將會更大，應趁孩子從小就提早做好規劃準備。

畢竟在無其他兄弟姊妹可相互支援下，本身可依實際需求，依序在醫療險、壽險、意外險、失能險、重大疾病、年金還本險等險種上，再增加保險額度，以預防潛在風險發生，尤其醫療險，越早投保不僅即早享受保障，費用方面也更為便宜。

至於生雙寶的家庭，經濟壓力相對較重，對於保單規劃可先依家庭責任及子女發展狀況評估，除了依實際需求調整保險搭配及額度，建議父母保障部份先購足，再進一步規劃子女保單。

由於2個小孩共享資源，一般會先花在較重視的部份，可先購買醫療險及意外險，未來視經濟狀況，再逐步補齊其他保障。幾年後，隨著財富度增加，未來可能要考慮調整資源運用及資產傳承分配。

此外，台灣人壽也建議父母可更積極地進行健康管理，如投保外溢保單，藉由建立運動習慣，強化個人體質或定期維持健康指數，就會有現金回饋或保費優惠，落實「預防勝於治療」的健康概念，或能安排投保實物給付型保單（如殯葬實物給付），為自己的結業式提早規畫。