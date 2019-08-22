長榮中學砍薪都怪少子化？　教師會批經營者管理不善：快改革！

▲台南百年長榮中學減薪風波，教師會認為少子化影響並非主因，經營者管理不善，積極改革才是當務之急。（圖／長中教師會提供）

記者林悅／台南報導

台南市百年歷史長榮中學，大砍教職員工薪資案鬧得沸沸揚揚，校方董事會指係因少子化影響及人事費用增加造成財政難以負擔，惟長中教師會則反駁，少子化並非主因，而是經營者管理不善，減薪恐涉違法，改革才是當務之急！

長中教師會指出，長榮中學108學年度教職員工聘約，已於今年8月1日成立，依照〈教師待遇條例〉第17條規定：「私立學校在未與教師協議前，不得變更支給數額。」學校卻以通報片面公告不發放教師學術研究費及職員工專業加給，已涉違法違約。

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此次減薪作為，倉促告知，影響的是2百多個家庭生計規劃，如此衝擊，換成一般家庭也難以承受。校方簡單以一句「少子化」模糊帶過，漠視該校教職員工常常工作至夜間之辛勞付出，實在令人寒心。

教師會說，少子化雖為困境，但不能成為經營不善的單一藉口，各私校雖面臨少子化嚴峻挑戰，但少子化絕不是學生人數減少的主因，這一點可從長中與鄰近友校學生數的變化即可看出。陳董事長雖表示「教職員工除了少數退休，人數並無明顯減少，人事費成沉重負擔…」，然而人事支出之居高不下，不是因為退休人數少，而是經營者不畏少子化趨勢，執意增設科群，大量增聘教師之結果，更遑論因各項工程所造成的財務缺口。



教師會指出，工程不斷侵蝕校本，未妥善規劃才是造成財政困難之主因。2010年2月蔡忠雄校長榮退，最後一次校務會議上勉勵諸位教職員同仁，表示長榮有近3億的現金存款，大家不僅該好好守成此百年基業，更應發揚光大。爾後王昭卿校長繼任長中第9任校長，其戮力以赴，由每年大小工程不斷可見一斑。數年來，小至換樹翻鋪面、大至拆房蓋新樓，其中花費最鉅者為2018年啟用的「科創館」，耗資一億多元。然而在少子化趨勢之下，不顧校務會議反對，執意推動新建工程，是否有其必要？

教師會強調，撤換校長與行政主管，改善校務財政，乃當務之急。因箴言有云：「沒有異象，民就放肆」，目前第9任校長及其下管理階層，校務願景不明、制度朝令夕改，造成資深教師深嘆、新進教師浮動以及在職員工人心惶惶，校務推動如此、財務困境如此，實在難辭其咎。經營者需誠實面對、負起全責，由新任人選接捧，以聖經教導之愛心、校訓：虔誠、勤奮、榮譽、服務之精神，偕全校教職員工一同建立檢討制度。長中教師會也期許在共同願景，以及革新制度下與董事會一起來面對。

長榮教師會強調，期盼社會各界能對此事有更全面的認知，支持長榮中學的改革行動，並為學校迫切代禱；更呼籲台灣基督教會長老教會總會，能出面關切協調，幫助長榮中學切實更新，以安然度過此難關，讓這所以上帝之名建立的台灣第一所中學，能繼續榮神益人，長遠榮耀。