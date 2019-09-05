提早熄燈！建弘書局確定9/22最後營業日　老客人抱著店員哭了



▲提早一週熄燈！建弘書局確定9月22日為最後營業日，倒數18天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

位在台北重慶南路45年的老書店「建弘書局」重南店，原宣告9月30日熄燈，不過今（5）日門口張貼的「倒數公告」卻大幅縮短了一週，確定在9月22日（星期天）為最後營業日，最後一週不對外開放，會整理將屋子交還給房東。許多老客人得知書店要收，都在最近陸續回籠「巡禮」，甚至有一名女性客人抱著店員激動哭了，自己一路從求學到成為人母都有書店陪伴，面對書店結束相當感傷。

重慶南路曾是台北繁華的書街，全盛時期多達上百間書店，如今建弘宣告熄燈後，未來整條路僅剩不到10間。今（5）日《ETtoday新聞雲》到訪建弘書局，發現店門口公告寫著倒數18天，比原先大幅縮短了一週左右，記者詢問店員得知，昨天（4日）才決定9月22日是最後一個對外營業日，原因是需要時間整理，將房子準時在30日交還給房東。



▲不少老客人得知書店將熄燈，紛紛在最近陸續回訪。（圖／記者林育綾攝）

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許多客人得知書店即將熄燈的消息，都陸續在最近紛紛回來「巡禮」，一名老客人回憶說，他從40多年前書店剛開幕時就來買書了，笑中帶著感傷說「我見證它（書店）從興盛到衰退。」當年他從南投北上求學，讀的是法律，這裡有很多相關的考試用書，課業之餘也會在這裡買自己有興趣的書，像是武術、養生等等。問他對書店熄燈的心情？他豁達說，雖然會懷念，但這也無可避免，「人生不要想太多，搞不好明天就有新的東西出來了！」

而店員戴小姐也透露，最近有一位女性客人當面向她表示不捨，不但握著她的手，後來說到感傷處，甚至抱著她哭了！「那位客人說自己從年輕唸書時就來買書了，可能買到現在自己當了媽媽，搞不好還當了阿嬤，聽到書店要收起來，很不能接受。」



▲目前建弘書局店員仍如常進行各種例行工作。（圖／記者林育綾攝）



目前建弘書局店員仍如常進行各種例行工作，包括進貨書、整理店面、上架⋯等，若有需要卻在架上找不到的書，仍可詢問店員。現在全館也有約79折優惠，甚至部分書籍折扣更多，有些人抱怨折扣不夠「網路都79折了」，但實體書店的毛利確實比不上網路書店。

萬惡的79折、甚至66折，網路上常見的各種優惠競爭，對於實體書店的殺傷力其實很大。每本書利潤約3成，若以1本300元的書來說，只賺100元，若要再折扣，利潤就更少了，加上還有門市店租、人事成本等開銷。店員透露，「以前坊間的書店都是沒有在打折的，偶爾有9折，但現在很多人看到沒有79折就不買了，或者來這裡翻完上網訂。」感慨「只能說這也是人之常情。」

實體書店的好處是，可以實際翻閱書的內容，一名客人林小姐說，「畢竟網路試閱的幅度有限，來書店逛也能有較全面的瀏覽。」另外實體書店也多了一些「人的溫度」，無論是問書、結帳，或者店員精心安排的陳列，甚至和其他客人擦身而過，都是實體書店才有的風景。然而這樣的景色逐漸消失，也許有一天，城市裡再也沒有書店了。



▲實體書店優點是能夠實際翻閱，還可看到店員精心安排的選書陳列。（圖／記者林育綾攝）



▲店員近日也自己做書籤，附上QR CODE 寫著「之後的日子，我們網路見囉！」（圖／記者林育綾攝）

建弘書局許多店員都相當資深，資歷15年、20多年，「幾乎半輩子都在這，已經把這裡當成第2個家了。」未來建弘書局在台北的實體門市僅剩「大直北安店」，也會繼續經營網路書店，而重南店的店員近日也自己做書籤，附上QR CODE 寫著「之後的日子，我們網路見囉！」

曾有人說，「書店熄燈是城市文明崩壞的開始。」天龍圖書店的負責人、重南書街促進會理事長沈榮裕也說過「書店是城市裡的光與熱」。如今建弘書局在重慶南路倒數18天，民眾可以把握熄燈前走訪，感受城市之光與實體書店的溫度。

建弘書局（重南店）

地址：台北市重慶南路一段41號

電話：02-2388-1351

營業時間：10:00-21:30

最後營業日：2019年9月22日（星期天）