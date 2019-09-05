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獨家／錯怪房東了！屋主想幫建弘書局降房租　實體書店敵不過網路79折忍痛熄燈

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▲▼提早熄燈！建弘書局9/22最後營業日　老客人抱著店員哭了！（圖／記者林育綾攝）
▲建弘書局熄燈倒數！房東其實曾想幫建弘降房租，卻被誤傳為漲房租。（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

誤會大了！台北重慶南路45年的老書店「建弘書局」確定在9月22日熄燈，日前有媒體報導，房東開價月租60萬元招商「就是不想再租給書店」，引發不少網友誤以為是惡房東；然而經《ETtoday新聞雲》實際了解，其實屋主不但沒有惡意漲房租，甚至本來打算給建弘降房租，是建弘書局考量維生不易，書街沒落後苦撐至今，決定在租約期滿不續租。

建弘書局（重南店）佇立於台北重慶南路45年，這條路曾是台北繁華的書街，全盛時期多達上百間書店，如今建弘宣告熄燈後，未來整條路僅剩不到10間。許多老客人得知書店要收，都在最近陸續回籠「巡禮」，甚至有客人感傷到情緒激動，忍不住抱著店員哭了！

▲▼謝謝45年來的支持！台北重慶南路老書店「建弘書局」熄燈倒數（圖／記者林育綾攝）
▲台北重慶南路上的建弘書局5月公告熄燈倒數時，原本門口貼上「租約到期、房屋改建」。

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原本書店大門張貼公告，結束營業是因「租約到期、房屋改建」，日前卻有其他媒體報導，房東短期內其實沒有改建計畫，單純是「不想再租給書店」，而店門口原本貼的「租約到期、房屋改建」撕下，貼上新的招租公告，整棟3層樓約200坪，經電洽月租開價60萬元「但可以再談」。

▲▼提早熄燈！建弘書局9/22最後營業日　老客人抱著店員哭了！（圖／記者林育綾攝）
▲店門口原本貼的「租約到期、房屋改建」撕下，如今貼上新的出租公告。（圖／記者林育綾攝）

不少網友看到報導時，誤以為是房東刻意漲房租，但經《ETtoday新聞雲》實際瞭解，其實房東不但沒有惡意漲房租，甚至本來打算降房租、繼續租給建弘書局，是由於建弘考量實體書店維生不易，自從重南書街沒落後，苦撐至今，才忍痛決定在租約期滿後不續租，收掉這間45年的老店。

不過建弘位在大直北安的實體門市、建弘出版社、建弘網路書局仍會持續營業；而目前建弘書局重南店也照樣進貨書，只是量確實不多，若在架上找不到想要的書，仍可詢問店員協助。至於房屋到底有沒有要改建？會看之後承租的業者是誰、有什麼需求、雙方怎麼談。

店員也透露，從前書店生意非常好，尖峰時期結帳櫃檯甚至需要3個人力、SOP流程快速進行，現在只需要1個人，有些時段還只保留1樓櫃台結帳。進書量也和以前差很多，像是當年《哈利波特》小說風靡時，每週進書一次會進50到100本，如今一般暢銷書大約10到20本，一般新書則進5本左右。

書店經營不下去有許多原因，娛樂多元化、閱讀風氣的改變，加上網路書店以79折優惠競爭⋯等都是關鍵。店員透露，「以前坊間書店都是沒有在打折的，偶爾有9折，但現在很多人看到沒有79折就不買了，或者來這裡翻完書之後上網訂。」感慨「只能說這也是人之常情。」

▲▼提早熄燈！建弘書局9/22最後營業日　老客人抱著店員哭了！（圖／記者林育綾攝）
▲受到網路書店普遍79折優惠衝擊，現在願意到實體書店消費的族群減少了。（圖／記者林育綾攝）

實體書店的好處是，可以實際翻閱書的內容，一名客人林小姐說，「畢竟網路試閱的幅度有限，親自來書店逛，也能有較全面的瀏覽。」另外實體書店也多了一些「人的溫度」，無論是問書、結帳，或者店員精心安排的陳列，甚至和其他客人擦身而過，都是實體書店才有的風景。然而這樣的景色逐漸消失，也許有一天，城市裡再也沒有書店了。

▲▼提早熄燈！建弘書局9/22最後營業日　老客人抱著店員哭了！（圖／記者林育綾攝）
▲資深店員秀出早期的「書條」，是從前沒有電腦化作業的時代，必須以手寫來記錄售出狀況。（圖／記者林育綾攝）

建弘書局許多店員都相當資深，資歷15年、20多年都有，歷經從「手寫」作業到「電腦系統化」的時代，「幾乎半輩子都在這，已經把這裡當成第2個家了！」店員近日也自己做書籤，附上QR CODE 寫著「之後的日子，我們網路見囉～」

建弘書局在重慶南路倒數18天，確定營業至9月22日止，民眾可以把握熄燈前走訪，感受城市之光與實體書店的溫度。

▲▼提早熄燈！建弘書局9/22最後營業日　老客人抱著店員哭了！（圖／記者林育綾攝）
▲店員自製書籤，與實體書店的讀者們約定「網路見」。（圖／記者林育綾攝）

建弘書局（重南店）
地址：台北市重慶南路一段41號
電話：02-2388-1351
營業時間：10:00-21:30
最後營業日：2019年9月22日（星期天）

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